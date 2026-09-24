Concluirán la prolongación Francisco I. Madero en Arandas

El presidente municipal de Arandas, José Socorro Martínez Velázquez, informó que se trabajará en la conclusión de la prolongación de la calle Francisco I. Madero, con el objetivo de completar su conexión y mejorar la movilidad en esta zona del municipio.

De acuerdo con lo señalado por el alcalde, la obra permitirá que esta vialidad quede finalmente conectada y pueda ser aprovechada de mejor manera por los vecinos y conductores que diariamente se desplazan hacia la zona de los Andadores.

Martínez Velázquez señaló que el proyecto forma parte de las obras que realiza el gobierno municipal para mejorar la conectividad entre diferentes sectores de Arandas.

Por el momento, en la publicación no se detallaron aspectos como la extensión del tramo que será intervenido, la inversión destinada o la fecha prevista para la conclusión de los trabajos.