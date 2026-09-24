2027 será la última elección con posibilidad de reelección consecutiva en México

Las elecciones de 2027 marcarán el último proceso electoral en el que determinados funcionarios podrán buscar la reelección consecutiva, luego de la reforma constitucional en materia de no reelección publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2025.

La modificación establece que, a partir de los procesos electorales de 2030, quedará prohibida la reelección consecutiva para diversos cargos de elección popular. En el ámbito municipal, la Constitución establece la prohibición para presidentes y presidentas municipales, regidores y regidoras, así como síndicos y síndicas, para ocupar de manera consecutiva el mismo cargo.

Esto significa que quienes resulten electos en 2027 y se encuentren ejerciendo alguno de los cargos contemplados por la reforma en 2030 no podrán postularse para reelegirse de manera inmediata en ese mismo cargo. El artículo tercero transitorio del decreto señala expresamente que las nuevas disposiciones sobre no reelección serán aplicables a partir de los procesos electorales federales y locales que se celebren en 2030.

La reforma también alcanza a diputados y senadores, eliminando la posibilidad de reelección consecutiva a partir de 2030.

¿Qué pasará en los municipios?

Para municipios como Arandas, la elección de 2027 será, bajo las reglas constitucionales vigentes, la última elección antes de que entre en aplicación la prohibición de reelección consecutiva en 2030. A partir de entonces, un presidente municipal en funciones no podrá buscar inmediatamente otro periodo en la presidencia municipal.

La reforma constitucional ya fue aprobada y publicada oficialmente; además, ordenó a las entidades federativas adecuar sus constituciones y leyes correspondientes.

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