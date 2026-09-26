José Socorro Martínez hace balance de sus dos años al frente del Gobierno de Arandas

A dos años de haber iniciado su administración, conversamos con José Socorro “Coco” Martínez Velázquez, presidente municipal de Arandas, sobre el trabajo realizado durante este periodo, los proyectos que aún están pendientes y la posibilidad de buscar la reelección en 2027.

Martínez Velázquez destaca que durante estos dos años se ha dedicado de tiempo completo a la Presidencia Municipal y asegura que esto le ha permitido mantener una agenda constante dentro y fuera del Ayuntamiento.

Son ya dos años dedicándote de tiempo completo a la Presidencia Municipal. ¿Qué te permite seguir pensando en hacer más obras y continuar transformando Arandas?

“Sin duda, es importante cómo cambiamos la vida pública del municipio. Tomamos la decisión de cambiar los horarios y entrar a las 8 de la mañana, pero no solamente todos los trabajadores: también tu servidor llega desde las 8 de la mañana y terminamos dando un arranque de obra a las 7 u 8 de la noche o inaugurando una calle. Estamos dedicados 24/7 a la administración pública”.

“Hemos avanzado, hemos caminado. Incluso una nota que salía en tu medio de comunicación hablaba de la gran cantidad de iniciativas que hemos presentado para poder construir el municipio que queremos y de los dictámenes realizados en las distintas comisiones”.

“Hemos logrado dedicarnos al 100 % a la Presidencia Municipal y están los resultados que se han dado, pero lo más importante es lo que viene a futuro: mayor conectividad y obras para el desarrollo de Arandas. Eso es lo que nos apasiona”.

“Pero no solamente podemos hablar de obra pública. Hemos recuperado espacios públicos como la unidad deportiva. Ahora estamos trabajando en la recuperación de la unidad deportiva de Mexiquito, donde instalamos iluminación y estamos rehabilitando el lugar para generar espacios de convivencia para las familias arandenses”.

“Hemos recuperado espacios como los 30 Fresnos y, aunque todavía nos falta seguir invirtiendo en espacios públicos, considero que vamos bien”.

“También podemos hablar de la gran cantidad de luminarias que se han cambiado; los camiones recolectores de basura que se compraron; la inversión para los estudiantes mediante el programa Listo Jalisco y las mochilas, donde tomamos la decisión de que no llevaran logotipos de ningún gobierno”.

“También están los paneles solares, una inversión importante para ahorrar recursos que anteriormente se destinaban al gasto corriente por la electricidad que consumen los edificios públicos del municipio. Ese ahorro, sin duda, se irá reflejando en las calles de Arandas”.

“Estoy muy agradecido con la gente por la oportunidad y por lo que nos manifiesta. Se ha ido trabajando no solamente en la cabecera municipal, sino también en las delegaciones y comunidades”.

“Claro que nos falta. El tiempo se va volando. Dos años han pasado como un suspiro, pero nos apasiona la función pública y estos dos años los hemos dedicado a ser presidente municipal de tiempo completo. Estamos contentos por eso”.

¿Buscará la reelección en 2027?

El tercer año puede convertirse en el más corto de la administración. En caso de decidir buscar la reelección, tendrías que separarte temporalmente del cargo para participar en el proceso electoral. ¿Ya tienes planeado cómo enfrentar ese proceso dentro y fuera del Ayuntamiento?

“Primero estamos viendo las posibilidades de una probable reelección, de salir a buscarla. Ese es el primer análisis”.

“Segundo, hemos transitado por una muy buena administración, donde tenemos finanzas sanas y estamos planeando este cierre de año. Los ciudadanos pudieron ver que cerramos con una gran cantidad de obras y, después del informe y de todo lo relacionado con las fiestas patrias y las cabalgatas, retomamos la infraestructura pública”.

“Está la segunda etapa de la calle Allende y la Prolongación Francisco I. Madero, que conectará los andadores de Providencia con Isabel la Católica para generar otras opciones de salida hacia Jesús María”.

“Hoy arrancamos la calle 1 de Septiembre y así tenemos planeado lo que resta antes de cerrar el año. Viene una etapa difícil porque disminuye la recaudación de recursos propios, pero con las participaciones y demás recursos veremos si podemos lograr un cierre todavía más fuerte”.

“Queremos planear un inicio de año con las mismas condiciones. Hemos transitado por una gran administración y no solamente en infraestructura”.

“Está, por ejemplo, el nuevo panteón municipal, donde estamos a nada de colocar la primera piedra; la donación anticipada del predio de San Francisco para una nueva unidad deportiva; la donación al Instituto Mexicano del Seguro Social para una nueva guardería, y la donación para el Juzgado Civil en nuestro municipio”.

“El presidente del Supremo Tribunal me comentaba durante mi informe que el proyecto del Juzgado Civil va muy avanzado para comenzar a ejecutarlo”.

“Son distintas acciones que se han venido realizando y reconozco el gran trabajo de todos los funcionarios, de quienes estamos aquí de tiempo completo para poder lograr este avance junto con las y los arandenses”.

“El tiempo que nos queda es muy pequeño. Son cinco meses y medio si tomamos la decisión de salir a buscar la reelección. Tendríamos que estar pidiendo licencia en los últimos días de febrero para cumplir con lo que marca la ley, 90 días previos a la elección. La elección es el 6 de junio, entonces, aproximadamente a finales de febrero estaríamos solicitando licencia, si finalmente tomamos la decisión de buscar la reelección”.

Por ahora, José Socorro Martínez Velázquez no confirma que buscará nuevamente la Presidencia Municipal de Arandas, aunque reconoce que la posibilidad está siendo analizada. Mientras se toma esa decisión, señala que su prioridad será aprovechar los próximos meses para continuar con las obras y proyectos programados por su administración.