Accidente en el entronque de Santiaguito deja siete lesionados

La mañana de este lunes, alrededor de las 7:30 horas, se registró un accidente vehicular sobre la carretera Arandas–León, a la altura del entronque de Santiaguito.

En el percance se vio involucrada una camioneta que transportaba jornaleros, en la que viajaban 20 personas.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, dos personas resultaron con lesiones de consideración regular y cinco más presentaron lesiones leves, por lo que fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica.

El resto de los ocupantes presentó lesiones menores y fue valorado en el lugar.

En la atención del accidente participaron elementos de Policía de Arandas, Protección Civil y Bomberos de Arandas y Protección Civil de Jesús María.