Inician trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle 1.º de Septiembre

Se llevó a cabo el banderazo de inicio de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle 1.º de Septiembre, en su cruce con la avenida Guadalupe.

Con el arranque de esta obra se busca mejorar las condiciones de la vialidad y facilitar el tránsito tanto para los habitantes de la zona como para quienes circulan diariamente por este punto.

Los trabajos forman parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura vial, mediante la intervención de calles que requieren mejores condiciones para brindar mayor seguridad y funcionalidad a automovilistas y peatones.

Con esta pavimentación se espera contar con una vialidad más adecuada y duradera, además de mejorar el entorno urbano para las familias que viven en esta zona.

Durante la realización de los trabajos se recomienda a quienes circulan por el lugar tomar precauciones y considerar posibles afectaciones temporales a la circulación.