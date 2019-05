Tianguis de temporada, a las antiguas instalaciones de la Expoferia

José Antonio Orozco, secretario particular de la presidenta Anabel Bañuelos, ha estado encargado de dialogar con los tianguistas sobre su reubicación, por lo que indicó a NotiArandas en entrevista:

-Son dos temas, el tianguis dominical y el tianguis de temporada. El tianguis de temporada es el 10 de mayo, febrero, en noviembre y en diciembre, que se sube al atrio de la parroquia y la postura del ayuntamiento fue que el tianguis dominical se sigue quedando en la calle, no se va a reubicar, y el tianguis de temporada se va definitivamente a las instalaciones viejas de la feria.

-¿Ellos ya estuvieron de acuerdo en esta ocasión de hacerlo así?

-Tuvimos la reunión, se les externó la postura del ayuntamiento y no expresaron si estaban o no de acuerdo, dijeron que iban a platicar con los demás tianguistas, pero la postura del ayuntamiento es esa. Pienso que tienen miedo al cambio, de una reubicación, porque piensan que no va a ser igual de redituable el negocio moviéndolos de ubicación, pero pienso que con la debida promoción y el apoyo del ayuntamiento para darle promoción al nuevo lugar donde van a estar los tianguis, me parece sinceramente que les puede seguir yendo bien o incluso mejor.

-¿El ayuntamiento los va a ayudar a promocionar el nuevo lugar?

-Sí, en eso quedamos. Por parte del ayuntamiento se les iba a ayudar a darle promoción, tienen instalaciones fijas, techo, baño, hay estacionamiento. Ese lugar es mucho mejor que en la plaza.

-¿Es definitiva la decisión tomada por el ayuntamiento?

-Sí, esa es la decisión que se tomó y ya no hay marcha atrás.

