Acusa José Socorro Martínez arbitrariedad y falta de colaboración en cabildo

José Socorro Martínez Velázquez, regidor del actual ayuntamiento en su segundo periodo consecutivo como tal, conversó con NotiArandas sobre los cambios que percibe en esta nueva oportunidad.

-Creo que en cuanto a persona sigo siendo la misma, al final del día son dos periodos de ayuntamiento, creo que han cambiado muchas cosas en cuestión no de mi persona, sino del actual ayuntamiento y que lo he estado manifestando en algunas discusiones precisamente pidiendo aclaraciones y demás, porque no se nos ha tomado en cuenta.

Se dice mucho de dientes para fuera que los invitamos a trabajar, pero no, ha sido totalmente una respuesta negativa en la misma mesa de cabildo y lo señalo el día de hoy precisamente, cuando no se toma en cuenta que se someta a votación una petición personal y se desecha ni siquiera tomándola en cuenta.

Es la manifestación que hacemos y vamos a tener un trabajo importante en cuanto a la bancada de Hagamos de estar señalando, para eso estamos representado a casi 7 mil personas que nos depositaron la confianza el pasado 6 de junio y es por eso que hacemos algunos señalamientos.

Se están haciendo cosas arbitrarias, porque vemos en la comisión de subdivisiones que pone precisamente al director de Obras Públicas, que es autorizado por la presidenta, puesto por la presidenta, al director de Catastro que es autorizado por la presidenta, y al síndico municipal, es en la misma línea, no va a haber quién le revise, quien le señale algún conflicto de interés en su momento, pero vamos a buscar las estrategias solicitándoles por transparencia y demás para poder estar al pendiente de lo que se haga en el comité de subdivisiones.

-¿Cree que el resto de la oposición se mantendrán callados?

-Esa ya es una opinión que no me compete. Es una decisión personal de ellos, que tendrán que manifestarlo de esa manera. Nosotros en lo particular vamos a estar señalando y a trabajar en beneficio de la gente, presentando iniciativas, trabajando y demás, y que la gente que nos dio su confianza no se sienta defraudada. Eso sí, ya quien opine, quien no participe, la gente se lo hará saber o reclamar en su momento, pero es una decisión y una participación que ellos te lo tendrían que manifestar.

-¿Cree que la opinión de los regidores sea personal, o sea simplemente un quehacer laboral?

-Tiene que ser totalmente un quehacer laboral. Cada quien funge de diferente manera, claro, si no eres parte del equipo que ganó la elección pues tienes que estar señalando los errores y las arbitrariedades que estén sucediendo, y para mí en lo particular lo he manifestado en las dos sesiones que hemos tenido, vamos a sumar en lo que le compete a Arandas, pero también vamos a señalar como bancada lo que esté incorrecto. Que les quede claro que la campaña ya quedó atrás, ya pasó la elección, hoy toca trabajar por el rumbo de Arandas y nos sentamos, pero que no sea de dientes para fuera.

-¿Hay enojo por la actitud?

-Totalmente. Creo que se siente impotencia y lo señalaba en la misma sesión, hoy veo mucho cómo ha manifestado el gobernador del estado que es de su mismo partido, de la presidencia, Movimiento Ciudadano, que el Presidente de la república es autoritario y que no escucha y aquí sigue siendo lo mismo, nada más en un tema más pequeño, en un municipio, pero vivimos la misma situación que reclama el gobernador con el Presidente de la república.

Así lo vivimos los regidores cuando menos en este caso que hemos manifestado y señalado en dos ocasiones y mi compañero Juan David que pidió estar en una comisión y su servidor y simplemente no se nos ha tomado en cuenta.

-¿Se ha hecho un grupo opositor o cada uno va por su camino?

-Por el momento no, se ha estado platicando con algunos compañeros regidores en algunos términos, al final del día ellos representan un partido político distinto a lo que nosotros representamos, habrá cosas en lo que nos vamos a tener que unir en un sentido común, en otras los partidos tienen otros intereses, pero cuando menos ahorita por el momento nos hemos mantenido cada bancada en lo particular, no hay un bloque opositor.

