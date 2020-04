Se satura sistema de apoyos PLAN JALISCO COVID-19 del Gobierno de Jalisco

El 26 de marzo inició el pre-registro en el Plan Emergente de Protección y al Ingreso de las Personas, sin embargo, varias personas que han intentado registrar sus datos han comentado principalmente en redes sociales que no reciben el correo de confirmación para continuar con el trámite.

En NotiArandas hicimos una prueba para llenar el formulario el día 27 de marzo, donde con 3 correos electrónicos no recibimos nada. En el cuarto correo, recibimos un correo con un enlace para continuar con el trámite. Una vez confirmado el correo, no se despliega ninguna información de qué se deba hacer, ya que en la pestaña de Trámites por realizar, no aparece absolutamente nada.

El día 30 de marzo, al intentar ingresar de nuevo al sistema, muestra el siguiente mensaje:

500 error

Debido al alto volumen de solicitudes que esperamos el día de hoy, estamos preparando una infraestructura independiente para el programa MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS “Protección al Empleo”.

Se espera que alrededor de 43 mil empresas den de alta todos los requisitos el día de hoy, por lo tanto, estaremos abriendo a su registro al medio día.

No necesitarán tener su cuenta activa (en el caso de los que no recibieron correo electrónico de confirmación).

Con su correo del pre-registro podrán ingresar al formulario. Para el caso de los registrados para los apoyos AUTO-EMPLEO “Protección al ingreso” se estarán mandando las citas para las entrevistas conforme se recibieron las solicitudes, espera un mensaje de texto con tu cita o una confirmación telefónica.

El error 500 significa que el servidor está recibiendo demasiadas peticiones, por lo que no puede mostrar las páginas correctamente. De acuerdo al mensaje recibido, se deberá esperar una llamada telefónica o un mensaje de texto en el caso del programa AUTO-EMPLEO “Protección al ingreso”, mientras que en el caso del programa MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS “Protección al Empleo”, se deberá enviar la confirmación de la cita vía correo electrónico.

