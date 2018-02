Gestionan en San Ignacio Cerro Gordo importantes recursos para obras

Cleofás Orozco Orozco, presidente municipal de San Ignacio, acaba de entregar varias obras del programa 3×1 con migrantes, por alrededor de 10 millones de pesos. Al respecto del éxito de estas gestiones, el primer edil habló con NotiArandas.

“Este trabajo que hemos venido realizando en el gabinete del Gobierno Municipal de San Ignacio ha sido muy importante; se ha destacado nuestra labor como grupo a través de la gestión, lo he venido diciendo, hemos hecho mucha obra pública sin endeudar al municipio, cosa que tengo que repetirlo porque las dos primeras administraciones de San Ignacio endeudaron con muchos millones de pesos al ayuntamiento. Gracias a la participación de Francisco Orozco Torres como presidente del club de migrantes del sur de California, hacemos clic con la SEDIS (Secretaría de Desarrollo e Integración Social) del Gobierno del Estado y con SEDESOL del Gobierno Federal y podemos aterrizar un montón de obras de las que hoy estamos cortando el listón en muchas de ellas”, detalló.

Agregó que también se han gestionado recursos del programa de FONDEREG por 3.5 millones de pesos aproximadamente, “en la carretera con sus camellones, señalética y todo para la circulación de esa bonita comunidad”.

“También tenemos lo del FOCOSI (Fondo Común Concursable para Infraestructura en los Municipios), que fue encaminada a la calle principal de la delegación de Los Dolores, la calle María Dolores Jiménez, y también tenemos un programa muy importante de Vamos Juntos, que estamos manejando siete millones de pesos con dos carreteras. Es un presupuesto participativo por parte de Gobierno del Estado en donde la carretera principal fue la del Alto al Terrero, y la del Palenque a Los Dolores, de la que nos va a faltar un tramo, pero con el recurso de FONDEREG de este 2018 probablemente la terminemos. Del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) bajamos un recurso de cinco millones de pesos para hacer una carretera de La Presa de Barajas a La Ladrillera, y bajamos también 8 millones de pesos para terminar la carretera de San Ignacio a San José de Gracia. Para entregar a cada uno de los niños de preescolar, primaria y secundaria cada año su mochila con útiles escolares son más de 8 millones de pesos, y también bajamos 5 millones de pesos este año para hacer la escuela Torres Bodet en la comunidad de La Tuna. Estamos haciendo un Centro de Salud de casi un millón de pesos en el Zacamecate y estamos haciendo un panteón municipal en La Trinidad también casi por medio millón de pesos, y estamos haciendo un puente en Tres Palos por más de un millón de pesos. Otro puente está en la calzada entre Los Dolores y el Cerro Gordo, y muchísimas obras más que se me van”, abundó el edil.

-San Ignacio ha crecido de tal manera que se abre la oportunidad para que se construyan fraccionamientos irregulares… ¿Han previsto esto?

-Mira eso de los fraccionamientos irregulares existe en todo el estado, San Ignacio no es la excepción y quiero lavarme las manos como Poncio Pilatos. Yo no provoqué esos fraccionamientos, lo que yo tengo en vista son las necesidades de la gente, que es agua, luz, drenaje, caminos y demás, yo no voy a juzgar a quien hizo algo irregular, yo soy de regularizar lo mal hecho y de satisfacer las necesidades de la gente de mi bonito municipio San Ignacio Cerro Gordo.

