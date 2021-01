Buscará Alfredo Padilla diputación local por Movimiento Ciudadano

Alfredo Padilla Gutiérrez levantó la mano por Movimiento Ciudadano para buscar la diputación local del distrito 3. Lo invitamos a conocerlo más en esta entrevista.

-Soy alteño, soy de Tepatitlán. He sido regidor en el 2015-2018; fui el coordinador de regidores y soy posiblemente el primer regidor reelegido en la historia de Tepatitlán, pero me reelegí como síndico, es decir del 2018 hasta hace 8 meses fungí como síndico municipal de Tepatitlán también y tengo ya aproximadamente 8 meses trabajando en el distrito como coordinador distrital de Movimiento Ciudadano.

A raíz de esas inquietudes que he tenido, y la experiencia que hemos tenido en los gobiernos municipales, tuvimos a bien registrarnos como precandidato a diputado local de este distrito del estado de Jalisco, en Altos Sur distrito 3, y nos registramos previamente al inicio la precampaña el 4 de enero y que termina el 12 de febrero aproximadamente.

Son 40 días de precampaña, en esos 40 días lo que estamos haciendo como proyecto es visitar a los 12 municipios, desde luego Arandas es el municipio de los importantes que tenemos, tenemos una estructura muy grande en Movimiento Ciudadano.

Aquí en Arandas hay gente muy capaz, gente joven que está trabajando y que quiere seguir apostándole para que le vaya bien a Arandas y bueno en este animo vamos a estar acá muy cerca con ustedes.

-¿Qué cree que necesiten los electores alteños para confiar en alguien?

-Lo que necesitan desde luego es ya no ser parte de lo mismo, que no haya candidatos con un pasado gris o un presente gris, que no les guste el servicio público o que no tengan una experiencia y vocación de servicio.

Necesitamos políticos frescos, echados adelante y que representen la voz de los alteños en el Congreso. Hemos tenido en la historia buenos diputados alteños, pero no sé qué ha pasado, ya llevamos un tiempo para acá con los recientes diputados que ni el local ni el federal son la voz de los alteños ni se preocupan por los asuntos regionales, y ellos están en su ruta.

Estamos fijos en nuestros objetivos de cercanía con la población, tenemos los municipios problemas parecidos, traemos todos broncas de aseo público, de contaminación a los basureros, los tiraderos, problemas de agua, tenemos el asunto de Temaca todavía para resolver los temas de Arandas o los asuntos de San Miguel o de Tepa.

Necesitamos verlo de una manera general y global, creo que así se atacan los problemas y todo eso es lo que voy a obtener de información platicando con nuestros simpatizantes y afiliados de Movimiento Ciudadano de los 12 municipios para tener la información fresca de lo que atañe a cada municipio y sobre todo para dar las mejores propuestas.

