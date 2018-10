José Guadalupe Guzmán Barba: El mago de la televisión

Al hablar de los medios de comunicación en Arandas es inevitable mencionar al señor José Guadalupe Guzmán Barba, quien fue el fundador de Televisión Alteña, un canal local que creció con el tiempo gracias al esfuerzo que le pusieron él y todo su equipo de trabajo.

El visionario televisivo nació un tres de julio de 1934 en un rancho llamado La Ermita, cerca del municipio arandense. Sus padres fueron el señor Jesús Guzmán Orozco y su madre María Santos Barba. Curiosamente, Guzmán Barba fue hijo único.

“Mi infancia la siento bonita, agradable, ya que la situación es muy distinta a la que se vive ahora. En aquellos tiempos el pueblo era muy pequeño. Ahí jugábamos todas las tardes en las calles ya que sólo existían dos o tres carros nada más. Los juegos por supuesto eran tradicionales, como la roña, los encantados y la rueda de San Miguel, entre muchos otros”.

Comienza sus estudios en Arandas. Primero lo hizo con el profesor Flores pero hubo un problema del que no quiso abundar y se cambia a la escuela de María Ramírez, donde estudió hasta quinto año, nivel máximo de aquellos tiempos. “Posteriormente y afortunadamente Don Justino Ramos inauguró algunas academias para la juventud y poquito más grande estudié hasta donde pude. La realidad es que había maestros muy capacitados como el doctor Morales, el doctor Luna, Francisco Cervantes, Salvador Mercado, el licenciado Fuentes y el propio sacerdote Ramos. Gracias a ellos salí adelante. Años más tarde hice una carrera de dos años en la Ciudad de México. La especialidad fue publicidad, pero fue todo lo que hice en cuanto a aprendizaje sistemático de conocimientos”.

La juventud de Guzmán Barba continuó siendo alegre. “Había un grupo de muchachos que normalmente nos reuníamos en la Academia de la Congregación Mariana donde estudiábamos teatro. Normalmente lo hacíamos dos veces por semana y como había dos grupos, prácticamente una vez al mes realizábamos una obra teatral. Después salíamos a los ranchos para llevarles un poco de esa cultura. Fue una de las etapas más felices de mi vida. Incluso ahí fue donde se me inculcó el amor por las bellas artes. Don Justino Ramos era un artista consumado y nos enseñó a apreciar las expresiones artísticas. También gracias a que yo estaba en las obras teatrales, conocí a mi esposa. En una ocasión nos invitaron a Degollado. Recuerdo que Don Justino me enseñó la prestidigitación y en esa época yo figuré como mago. Ella estaba de vacaciones y fue un amor a primera vista”.

Respecto al tema de la magia, Guzmán Barba asegura que le apasionó desde muy niño. “En la escuela yo ya tenía trucos que había conseguido en algunas partes. Incluso de joven entré a la Asociación Española de Ilusionismo que nos proporcionaba material y adiestramiento. Como en ese tiempo no tenía obligaciones, todo lo gastaba en mis actos; fue algo muy bonito”.

En el plano laboral, el comunicador comenzó en la fábrica de tequila Tapatío, sin embargo después de casarse vive momentos complicados debido a que el municipio estaba en un bache, por lo que decide migrar al Distrito Federal donde recibe ofertas en Radio Centro; ahí estuvo varios años laborando en un buen puesto.

“Ya cuando se crea Canal 13 me insistieron que me quedara, pero surgió la posibilidad de poner un negocio en Guadalajara que me hizo salir adelante poco a poco. Después me regresé a Arandas para poner un invernadero de rosas para exportación, negocio que no funcionó y ya estando aquí surgió la idea, precisamente del director de Noti-Arandas, (José María Lozano Jiménez) el cual me animó a que iniciáramos un canal de televisión. Ésto me costó algo de trabajo, no obstante comencé a producir programas. La verdad es que no veía lo complicado de la situación porque en realidad me gusta mucho el medio. Creo que lo que hacemos es un privilegio ya que realizamos lo que nos gusta. En las primeras transmisiones de Televisión Alteña hacíamos un programa semanal que duró algunos meses. Después se nos ocurrió la idea de hacer un programa regional que se acabó pronto por la cuestión económica. A partir de entonces empezamos a trasmitir en vivo y todos los días. El adelanto sin duda fue notorio y hoy ya transmitimos prácticamente todo el día”.

Guzmán Barba por otra parte reconoce que a pesar de llevar varios años en el medio se siguen cometiendo errores. “Actualmente yo veo al canal con muchos defectos. Tenemos problemas sobre todo en lo económico ya que no es redituable, ni se puede decir que el canal se paga solo. A veces se nos critica por no tener mejores programas, pero ésto es muy caro. Incluso me preguntan que por qué no buscó apoyos gubernamentales. Lo único que puedo decir es que Televisión Alteña es el único canal cultural en la región alteña y en México que no tiene apoyo oficial. Lo hubiera podido conseguir, pero de nada me hubiera servido porque sería una repetidora de lo que se hace en Guadalajara. Hoy no me queda más que seguir trabajando hasta donde se pueda, tratando de subsistir aún cuando sean tiempos difíciles”.

Lamentablemente hace algún tiempo el cáncer apareció en la vida del director televisivo. Para él, pero sobre todo para su familia fueron momentos difíciles. Hoy con tratamientos fuertes ha salido adelante y espera seguir disfrutando de la vida. Guzmán Barba sigue adelante y esperemos tenerlo mucho tiempo en este mundo para que nos de más magia televisiva. Sin duda él es quien mejor lo puede hacer.

Publicado en el tomo 1 de Perfiles de mi tierra colorada en septiembre de 2006.

