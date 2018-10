El semáforo: Policías arandenses

Luz verde para la profesionalización; luz ámbar para los sueldos; luz roja para las humillaciones

VERDE

El 13 de marzo se celebró el convenio de adhesión entre la Federación, el estado de Jalisco y el municipio de Arandas, para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública denominado FORTASEG, que asciende a 10 millones de pesos de participación federal, más dos millones de pesos de coparticipación municipal, dando un total de 12 millones de pesos destinados para mejorar los salarios de los policías, capacitarlos y equiparlos para que puedan desempeñar sus funciones de mejor manera y en beneficio de la sociedad…

Hip, hip ¡hurra! Tal parece que por fin nuestra ciudad de tierra colorada, podrá contar con una mejor policía; una policía que conozca de temas legales, de respeto a los derechos humanos; una policía que sepa tolerar las diferentes formas de vestir, hablar, reunirse, convivir, pensar, expresarse, etc., de las personas, porque todos somos diferentes, pero sobre todo LIBRES. Hoy nuestros policías tendrán herramientas para poder ser mejores policías; y si no fuere así, que la sociedad se los demande. Protesto.

ÁMBAR

Actualmente un policía arandense gana alrededor de 4,800 pesos quincenales, lo que equivale a más de tres salarios mínimos diarios, o alrededor de 300 pesos al día. A pesar de haber obtenido un incremento del 11% en su salario como parte de los recursos FORTASEG, el sueldo de nuestros policías sigue estando por debajo de las expectativas deseadas por ellos mismos, pues comentan que al tener que trabajar turnos de 24 horas prácticamente se gastan la mitad del sueldo en sus alimentos personales, puesto que tienen que desayunar, comer, cenar e hidratarse a lo largo de su turno laboral.

La otra mitad del sueldo les tiene que alcanzar para dar de comer al resto de la familia, pagar renta, agua, luz, despensa, gastos escolares, recrearse y divertirse en familia; ¡no pues, guau! Lejos de la crítica que bien merecida tiene el actuar de la mayoría de los policías en México, hoy quiero dejar como reflexión esto: ¿acaso no es la seguridad el servicio que más necesitamos y exigimos los ciudadanos? Si tu respuesta es afirmativa, ahora reflexiona qué servicio te va a dar un ser humano, cansado, desvelado y cuyo sueldo no le alcanza para lo más elemental. Amén.

ROJA

Durante la semana tuve la oportunidad de platicar con varios policías y agentes de tránsito, quienes estaban a punto de renunciar a su trabajo, y todos coincidían en que el comisario Alberto Díaz que recién rindió protesta para desempeñar su cargo con profesionalismo y legalidad, simplemente no conoce de respeto a las personas; por ello, y por ser uno de los temas de mayor importancia para los arandenses, le he dedicado esta sección de la columna (ROJA), porque no es cosa menor que más de 20 policías en menos de una semana hayan decidido dejar su profesión, pero más alarmante es que Arandas en pocos días tenga un déficit del 25% de su estado de fuerza policial.

Si el Gobierno Municipal no pone atención y resuelve esta crisis al interior de la Comisaría, estaría arriesgando a perder los 10 millones de recurso federal, por no respetar los lineamientos que impone la federación; esto porque de seguir esta tendencia dentro de un mes nos quedaremos sin quién vigile nuestras calles. Dentro de los cursos de formación policial, se imparte uno de DERECHOS HUMANOS que le vendría muy bien tomar a nuestro flamante comisario… ¡A sus órdenes jeeeeefi!

