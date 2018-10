José Luis López Camarena, conocido como “Pepe la Perona”, toda una leyenda del atletismo arandense

TIRO DIRECTO • Por Felipe de Jesús Ascencio • Twitter: @willy_asva

En esta ocasión me saldré del molde y de la rutina. Estamos acostumbrados a tocar temas meramente relacionados con el fútbol, pero hoy en día quiero platicarles y contarles mi historia con nuestro buen amigo y orgullo arandense, José Luis López Camarena, mejor conocido en todo el mundo como “Pepe la Perona”.

En días pasados tuve la oportunidad y el honor de entrar a su santuario, a su habitación que se ha convertido en una sala de trofeos, digna de un museo. La verdad es que me quedé impresionado al entrar en su templo, en su intimidad, en donde pocos, pero muy pocos han tenido el privilegio de estar.

Desde el primer momento en que llegas a la casa de Pepe, te das cuenta de la clase de persona que es; nos estaba esperando en la puerta de su casa, gustoso y con una sonrisa que dibujaba e iluminaba su rostro. Era inevitable corresponder a tal saludo sin aún estrecharnos la mano. Después de este agradable recibimiento y con el saludo protocolario, que meramente fue para formalizar, nos invita inmediatamente a pasar a su casa, abriéndonos las puertas de par en par.

Cuando más nos introducíamos en su hogar, cual navegante en altamar sin brújula, se elevaba la expectativa por conocer lo inexplorado, sabíamos que vendría una sorpresa, un golpe de asombro, pero no a tal magnitud. Al fin llegamos a su sala de trofeos, después de caminar 10 segundos que se me hicieron una eternidad, quería volar para llegar lo más rápido posible, pero no podía ir delante del campeón, él marcaba la pauta para adentrarnos en su territorio, es sus aposentos.

Por fin llegamos a su habitación, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo, me quedé estupefacto, mi rostro se paralizó, solo me quedaba recorrer con la mirada aquellos 16 metros cuadrados tapizados de trofeos, reconocimientos, medallas, banderas y recuerdos. Fue algo de verdad impactante, algo que jamás había visto en mi vida, y estoy completamente convencido que en mis cinco sentidos no volveré a ver algo similar.

Al estar ahí parado en la morada de Pepe, me quedé sin palabras, mi lengua se bloqueó, mis ojos querían salir, mis sentidos colapsaron. De verdad, fue una experiencia única, algo fascinante, mágico. Después de semejante asombro, créanme que admiro más al multicampeón. Si algún día tienen la oportunidad y dicha de conocer y adentrarse en su universo, sabrán de qué les estoy hablando.

Muy amablemente y con toda la tranquilidad, Pepe nos contaba anécdotas, nos presentaba sus medallas y trofeos que ganó en Italia, Brasil, Canadá, EEUU, Corea, España, Chile, Perú, China, y un largo etc. Y por supuesto en México. Conforme avanzaba la conversación se me enchinaba la piel, me contaba su historia y solo quedaba maravillado con tan gratas experiencias.

Después de una hora de estar ahí, en ese cúmulo de trofeos, en esa cúspide de éxitos, en el altar de un verdadero campeón, llegó la hora de aterrizar y bajar al mundo terrenal. Muy amablemente, Pepe nos invitaba a seguir charlando, pero sería imprudente de mi parte, ya apremiaba la hora de cenar y descansar, no quería aprovecharme de tan cordial invitación.

Con un gran abrazo, y mi reconocimiento insistente, nos acompaña hasta la salida, dejando atrás el pedestal donde por una hora, me sentía parte de él. Solo queda agradecer públicamente a José Luis López Camarena, por permitirme invadir su privacidad, por dejarme compartir sus historias, sus triunfos y derrotas, sus éxitos y fracasos.

Estoy seguro que no será la última ocasión que nos veamos, Pepe… ¡ERES GRANDE CAMPEÓN! ¡ERES LEYENDA!

Nos leemos el próximo fin de semana. Reciban un cordial y afectuoso saludo.

