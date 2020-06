Jesús María ya tiene equipo en primera división de la LBM

Como lo adelantábamos en la edición pasada, todo parece indicar que la Furia Roja de Jesús María será la nueva franquicia de la LBM para la Primera División. Es cuestión de horas o un par de días para que se haga el anuncio oficial, tanto por parte de la liga como de la directiva del club.

El pasado martes 8 de junio, los directivos de la Furia Roja cerraron filas con los socios y nuevos inversionistas encabezados por el Grupo Radiorama, donde se definieron algunos temas relevantes a la presentación del proyecto y pago de la fianza para hacerse de la franquicia que les dará el acceso para participar en la naciente Liga de Balompié Mexicano.

El 16 de junio en la ciudad de Guadalajara se celebró la asamblea de dueños de la LBM donde se hizo el anuncio oficial de que la Furia Roja de Jesús María sería equipo de Primera. Con el aval de la liga, se tendrá que acreditar la certificación del Estadio Ramírez Nogales, que, en dado caso de no cumplir con los requisitos mínimos -uno de ellos la capacidad de 5 mil aficionados, palcos, vestidores y accesos- tendrá aproximadamente dos meses para acondicionarlo y recibir la certificación oficial para ser estadio acreditable para participar en la Primera División.

Jesús María y su directiva nos están poniendo el ejemplo a varios municipios, entre ellos a Arandas. Definitivamente cuando hay iniciativa de hacer bien las cosas, de trabajar honestamente y de formular un proyecto a largo plazo y con visión de crecimiento y mejora constante, solo queda admirar y copiar, seguir ese modelo que nos puede redituar en mejores condiciones en varios ámbitos, rubros y nichos, no solo en lo deportivo. Sinceramente me siento muy contento por lo que se está dando en nuestro vecino municipio, y sí, me da envidia, y para aquellos que dicen que no hay envidia buena, pues temo decirles que en esta ocasión hay una excepción.

¿Que si tengo envidia de Jesús María porque tendrán equipo en la Primera División? ¡Por supuesto que sí! Pero más que envidia es un gusto, porque la región tendrá fútbol de alto nivel, por la creación de nuevos empleos, el desarrollo e infraestructura que se harán al estadio, se reactivara la economía.

Por otra parte, y hablando meramente de lo deportivo, estoy convencido de que el Ramírez Nogales estará siempre al 100 con el equipo, el público será incondicional y el solo hecho de imaginar el estadio abarrotado ya es una sensación de júbilo y éxtasis, con ansias de que ya se inicie el torneo para escuchar los vitoreos, el grito de los goles, lamentaciones, alegrías y lágrimas, toda esa atmósfera que se vive solo en los estados de Primera.

Sin lugar a dudas esto es una muy grata noticia para el fútbol regional, y sobre todo para los futuros talentos de la zona, ya que tendrán una vitrina muy importante para mostrar sus habilidades y buscar su sueño, que es jugar al más alto nivel.

Me despido por el momento, pero regreso el próximo fin de semana. Reciban un cordial y afectuoso saludo.

Edición impresa 1524: https://bit.ly/NotiArandas1524

