Esperan resolución oficial por pleito en partido de fútbol

Jaime Alonso Gutiérrez Mota, director de Deportes de Arandas, habló con NotiArandas sobre el lamentable suceso reciente, cuando un grupo de rijosos proveniente de Jiquilpan Michoacán protagonizaron una guerra campal en un partido de fútbol.

-Ante estos hechos, ¿qué decisión toma el Club Deportivo Arandas de Segunda División para seguir en la competencia?

-No sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Estamos esperando por parte de la organización de la Segunda MX, no sabemos si se va a volver a jugar o si se pierde, hay un artículo en el reglamento muy claro que dice que cuando sucede esta situación que nos pasó pierden los dos equipos, pero hasta ahorita no hemos sabido ni nos han mandado nada.

Estábamos disfrutando de un muy buen partido, los dos equipos estaban mostrando buen nivel; desde que fuimos a visitarlos allá, el juego ya venía calientito y afortunadamente no pasó a mayores, pudo haber sido peor pero la verdad le aplaudo a la gente, a los aficionados de Arandas que mostraron cordura.

-¿Cree que se debería jugar a puerta cerrada?

-Los jugadores fueron los que se dieron golpes, en las tribunas no pasó nada. No creo que tenga que ser a puerta cerrada, porque la bronca fue dentro del campo. Habrá que revisar lo que diga la directiva de la liga y acataremos lo que indiquen.

-Se está jugando una final, van 3-3 en el marcador global. Futbolísticamente Arandas estaba barriendo al equipo rival, llega la bronca. ¿Arandas seguiría participando en una liga con estas situaciones?

-Ahorita no sé qué decisión tomar, lo tendría que ver tanto con los jugadores, entrenador y mesa directiva que conformamos el equipo. Quiero felicitar a los chavos del equipo, porque mostraron un carácter bueno, porque si te fijas es un equipo juvenil, el equipo de Jiquilpan ya todos son mayores, ya viejos.

Aprovecho para agradecer a las autoridades municipales que llegaron a tiempo, estamos en vísperas de las fiestas de septiembre y hay muchos eventos en otros lugares, pero llegaron dos elementos a apoyar y ya más tarde llegaron todos y agradecerles por todo lo que ayudaron a dividir a la gente de Jiquilpan, y que no pasara a mayores. Fue una experiencia mala, amarga para la trinca, esperemos que no nos afecte y sigamos participando, si no es en esta, en otras ligas de mayor nivel.