Cuando un jugador supera a su equipo en fans

El día de hoy quiero compartirles un reportaje que me aprecio por demás interesante. El portal especializado en Marketing Deportivo El Mister, ha hecho una serie de investigaciones en cuanto a los jugadores que ya representan su propia marca, y que gracias a las RRSS han logrado posicionarse para ser influencers, teniendo a marcas importantes a nivel mundial que los patrocine.

En particular, el dia de hoy tocaremos el tema de Jürgen Damm, un jugador que si bien no ha sido la gran estrella en el futbol, si la esta rompiendo en la Red Social, Tik-Tok. Echemos un vistazo a los números que avalan a Damm como uno de los jugadores que mas representa engagement tiene en la actualidad en norteamérica.

En 2020, como la mayoría de personas, Jürgen Damm empezó su cuenta de Tik-Tok para realizar challenges y videos divertidos. Incluso tomó con humor pasajes complicados que vivió como cuando fue detenido por la policía, la vez que se quemó con pirotecnia, quedar fuera de la Liga MX y hasta las críticas que recibe por sus centros imprecisos.

Con su creatividad y originalidad, el entonces futbolista de los Tigres ganó popularidad en esta red social, que en ese mismo año dinamitó su crecimiento en México. En 2020, fueron más de 25 millones de usuarios que bajaron la aplicación en el país Con esto, México se ubicó en el 5to lugar de los países con más descargas de TikTok en todo el mundo.

Durante ese año También se posicionó como el país hispanohablante que más utiliza la red social, Damm aprovechó este “boom”. Fue aquí mismo, usando un típico baile tiktokero, como anunció su fichaje con el Atlanta United. Y con esto también llegó el interés de los patrocinadores, como el video que hizo en colaboración con el “Matador” Hernández, haciendo mención a Estafeta.

Tras este primer vínculo comercial que tuvo en TikTok, el volante mexicano siguió mostrando otras marcas en sus videos. Sin embargo, lo que terminó por ser un diferenciador, fue la respuesta que le da a sus seguidores, sobre dudas que tienen del día a día de los futbolistas. Gracias a su contenido sin filtros, se han conocido las impresionantes instalaciones del Atlanta United y la sede de sus partidos, el Mercedes Benz Stadium.

También los modernos equipos con los que cuenta el club y hasta intimidades como sus rutinas de alimentación y las duchas. A sus cerca de 2 millones de seguidores en esta red social, les ha compartido acerca de: La aplicación que le proporcionan para estudiar a los rivales de la MLS y revisar las jugadas de cada elemento del Atlanta en el partido que deseen. Un robot que circula por las instalaciones del club, para checar que todo esté en orden.

El espacio para guardar sus tenis, lavarlos y una máquina para secarlos que prácticamente ningún equipo tiene. Las proteínas y suplementos que toman después de cada sesión. La cantidad de ropa y tenis que recibe de la marca que patrocina al club y también a nivel personal. El lujoso comedor, vestuario y palco, también los códigos de vestimenta que manejan. Una máquina de crioterapia para entrar a -50 grados o la caminadora antigravedad AlterG para recuperarse de lesiones. Los vendajes, los baños después del partido, las concentraciones, las apps para descargar fotos, entre otras cosas.

Prácticamente no hay ningún detalle del que no se atreva a platicar Jürgen Damm. Es un verdadero “insider” que no tiene reparo en decir lo que paga de servicios en su casa o los premios que reciben los jugadores cuando son campeones. Y es algo que al público le fascina. Hoy en día, la gran mayoría de sus videos en TikTok superan el millón de reproducciones.

Para dimensionar, la cuenta oficial del Atlanta United apenas rebasa los 70 mil seguidores y la mayoría de su contenido tiene entre 10 y 100 mil reproducciones. En otras palabras, Jürgen Damm cuenta con mucho mayor engagement que su propio equipo. Aunque no por esto, son malas noticias para los clubes. Así lo señala la perspectiva de GreenFly sobre la comercialización de los deportistas, donde a final de cuentas, todos salen ganando.

Me despido por el momento, pero regreso el próximo fin de semana. Reciban un cordial y afectuoso saludo.

