Ya se están diciendo mentiras sobre agua potable con fines políticos: Francisco Arámburo

Francisco Arámburo Sánchez, director del OPD de Agua Potable en Arandas, detalló para NotiArandas los principales avances que su área alcanzó en este año.

-Al OPD este año le ha ido muy bien, de maravilla podríamos decir, con el tema de la recaudación, contratos nuevos, actualizaciones en el sistema y reportes y atenciones a ciudadanos. Son más de 850 reportes ciudadanos atendidos, llevamos más de 780 contratos actualizados en este año. El agua potable está haciendo historia por su buena administración y manejo de los recursos.

-Algunos regidores del ayuntamiento presentaron recibos con lo que consideraron cobros excesivos. ¿Qué opina de esto?

-De esos contratos los regidores que los presentan ahí no saben ni el motivo ni el por qué; yo invito a esos regidores a conocer que las instancias para arreglar el tema del agua potable son las oficinas del agua potable, hay que acordarnos que es un Organismo Público Descentralizado, es independiente y todo lo que se tiene que arreglar es aquí en las oficinas del agua potable. Esos regidores quieren hacer publicidad con mentiras, por hacer política de mala manera.

Que vengan de frente a revisar las cuentas y platiquemos. Dicen que supuestamente hay largas filas en enero, los invito a que vengan en enero y vean la atención que le damos a los ciudadanos; son más de 13 mil cuentas las que se pagan en enero y con la mejor atención del mundo, tenemos muchos testigos que se van muy contentos. El regidor supuestamente de rastros no sabe ni siquiera cuánta es la cantidad de agua que se gasta en el rastro, entonces sí tienen que estar un poquito más preparados.

-¿El agua potable es transparente hacia el gobierno y hacia el pueblo?

-Completamente transparente, tan es así que los números no mienten: muchos usuarios están siendo muy conscientes del uso del agua, ellos reportan a usuarios que no tienen un contrato de agua porque se les hace injusto que estén tirando el agua, que se la estén robando, y hay muchos usuarios que pagan y actualizan sus pagos cada bimestre, año con año.

Va muy bien el tema de la concientización del agua, yo no me dejo guiar por las mentiras que están platicando por ahí o por gente que no sabe ni siquiera el trasfondo de la oficina. Lo repito, quien quiera conocer cualquier dato que venga aquí y de frente podemos platicar y los invito a aprender del tema del agua potable en Arandas.