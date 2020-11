Ya hubo acercamiento para conocer “Ley de agave”

Juan Pablo Camacho Vivanco, regidor del Ayuntamiento de Arandas que también apoya a los agaveros ante la “Ley de agave” que se está gestando, informó a NotiArandas cómo va ese proceso.

-El tema que nosotros empezamos a mover es porque empezó la inquietud por parte de unos agaveros de Arandas, en donde vimos que en redes sociales el secretario de Desarrollo Rural del estado, Alberto Esquer, publica que está impulsando la ley agavera. De ahí empezamos porque aquí en Arandas desconocemos completamente hacia dónde va esa ley, desconocemos de qué se trata, desconocemos quién la está elaborando.

Giramos un oficio mi compañera Evelia y yo para ser escuchados, para preguntar en torno a esta nueva ley, que yo creo que si se está creando una ley agavera tiene que emanar del principal productor de agave a nivel nacional que es Arandas. Nos dieron respuesta, le agradezco a Alberto que nos respondió de manera pronta y nos contactó con las personas que están impulsando esta ley, que es una asociación de agaveros y nos reuniremos con ellos para saber más.

-¿Saldría afectado Arandas con esa ley?

-Desconocemos en sí el articulado de la ley, más sabemos que se pretende poner un precio fijo al costo del agave, eso sería no sabemos si un perjuicio o un beneficio. Se oyen rumores de que va a bajar el agave pero no hay agave, aquí vemos que ya están jimando bolas pequeñas, no es mala una ley, pero creo que nosotros y en lo particular mi cargo que es Desarrollo Económico es cuidar la economía de Arandas y sabemos que el principal motor es el agave. Tenemos que estar con los agaveros trabajando de la mano en una creación de la ley, pero cuidando los finos detalles que no nos vayan a sacar a los arandenses o agaveros jaliscienses de la competencia con los agaveros de Guanajuato.

-Usted presentó una iniciativa para entregar tabletas digitales a los alumnos de la Preparatoria Regional de Arandas. ¿Cuántas se necesitan y cómo las conseguirán?

-En primer lugar, la iniciativa es para que el ayuntamiento se las dé, porque una de las obligaciones que tenemos como ayuntamiento es apoyar a los jóvenes en esta crisis. Es un apoyo insignificante para lo que mueve de dinero el ayuntamiento, los alumnos de la preparatoria nos pidieron un total de 20 tabletas si no me equivoco y metieron un proyecto muy bien estructurado donde ya viene presupuesto y todo. La idea es que el ayuntamiento los ayude, así como en su momento el ayuntamiento ayudó a los maestros.

