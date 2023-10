Vuelve programa de apoyo con tinacos para los arandenses

Francisco Arámburo Sánchez, director del OPD de Agua Potables en Arandas, charló con NotiArandas sobre las áreas de oportunidad del municipio.

-Tengo ya cinco años en el servicio público; me considero un servidor público que conoce Arandas como una radiografía, que sé dónde están las deficiencias y dónde han estado las mejoras. En el servicio del agua sabemos dónde están las problemáticas, pero sabemos las mejoras que hemos realizado y la cultura que promovemos de ahorro del agua.

Espero que como arandenses podamos cuidarla para las nuevas generaciones; al final de cuenta todos somos Arandas, y si nos cuidamos como arandenses podremos mejorar bastante para tener esa ciudad que siempre hemos soñado.

-Alguna vez Chavela Vargas dijo que un mexicano nace donde quiere. ¿Un arandense dónde nace?

-Un arandense nace donde quiere; la verdad que yo me siento arandense porque me levanto aquí en Arandas, desayuno, como y ceno en Arandas, trabajo por Arandas, convivo con la gente de Arandas. Me siento muy orgulloso de estar aquí y continuar aquí en Arandas.

-¿Usted ha notado el crecimiento de Arandas en el tiempo que lleva aquí?

-Claro que he notado que Arandas ha adoptado de muy buena manera a la gente de fuera, pero no los catalogan como gente de fuera. Nos han recibido muy bien, yo me siento un arandense más, no importa el lugar donde nazcamos sino el lugar donde decidamos quedarnos y este es mi caso.

Por otro lado, y aprovechando este medio de comunicación, le aviso a la ciudadanía que vuelve el programa “Mejorando tu almacenamiento”, con reparto de tinacos, ya los tenemos por aquí. Pronto lanzaremos la convocatoria para que los interesados vengan a las oficinas de agua potable a traer su documentación. Hemos ido a los domicilios beneficiados y nos han dado mucha respuesta y agradecimiento; funcionó y queremos que siga funcionando este programa.