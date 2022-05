Vienen cambios a nivel comité en Hagamos: José Socorro Martínez

José Socorro Martínez Velázquez, regidor del partido Hagamos en el Ayuntamiento de Arandas, confirmó que su partido está en medio de una renovación a nivel municipal.

“Nosotros como partido no hemos dejado de trabajar, pero es cierto que últimamente ha habido reuniones de la dirigencia estatal con los diputados y representantes de algunos municipios de la región de los Altos porque viene la renovación de los comités municipales en todo el estado y estamos trabajando en la manera de salir unidos y apostarle a un proyecto en conjunto con los grupos que hay en Hagamos para salir más fortalecidos para la elección del 24”, acotó.

-¿Qué coalición buscaría Hagamos?

-No hay un escenario político ahora para decirte si Hagamos iría en alianza con tal instituto político, la verdad es que no se ha definido ese tema. Estoy convencido de que nosotros representamos a la segunda fuerza en este municipio, la única oposición real en el municipio, como lo ha venido haciendo Hagamos en el Congreso, levantando la voz y presentando propuestas de carácter importante para todo el estado.

Por ejemplo, el tema de la donación de órganos, el matrimonio igualitario y demás. Seguramente iremos en alianza en el estado para el próximo gobernador y trataremos de fortalecernos adentro para salir fortalecidos hacia afuera con los ciudadanos, que estoy seguro de que nos van a dar su confianza.

-¿Cuál sería el real trabajo de la segunda mayoría de Arandas en beneficio del pueblo?

-Creo que lo podemos corroborar. El trabajo que hemos venido haciendo tanto Reyna Camarena como un servidor está ahí, hemos estado presentando iniciativas totalmente diferentes a lo que viene presentando el gobierno.

Por ejemplo, el tema del contralor que nosotros presentamos porque veíamos que estaba operando de manera irregular la contraloría del municipio, después presentan una en el mismo sentido. Cuando se condonó al concesionario de la feria cerca de 2 millones de pesos levantamos la voz y los únicos dos regidores que votaron en contra fuimos los representantes de Hagamos, y así te puedo ir mencionando temas como la camioneta de la presidenta, nos hemos opuesto a vialidades que colindan con propiedades cercanas a la familia de la presidenta.

También hemos apoyado propuestas que son positivas y buenas para el municipio, cuando las proponen ellos. Somos de los regidores que más participamos en cabildo, como en el tema de los bolardos que están afuera de la presidencia, me da gusto que nos hayan tomado en cuenta tanto la opinión del doctor Miguel Zúñiga, de Reyna Camarena y un servidor, de no apostarle a bolardos de acero sino que sigan de cantera y que no lleven los escudos de las administraciones, porque estas pasan, sino el escudo de armas de Arandas.