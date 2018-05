Una elección que definirán los jóvenes: politólogo Fernando Sáinz

El politólogo Fernando Sáinz Ramírez opinó sobre el panorama electoral de Arandas: “creo que la situación electoral actualmente queda muy enmarcada por el voto juvenil. Creo que los jóvenes van a marcar la pauta de quién va a ser el ganador de las elecciones tanto a nivel municipal como estatal y federal”.

-¿Cómo involucrar a los jóvenes a la política, no en la política?

-Generalmente el joven es apático a la política, porque nos hemos cansado de que se prometan cuestiones irrealizables o que los gobiernos solo se preocupen por seguir abanderando proyectos ellos y su gente. Creo que la forma de acercar a los jóvenes es mediante el activismo político, acciones en beneficio de los ciudadanos sin necesidad de ocupar un cargo público. Creo que eso ayuda a que los jóvenes se acerquen a la política y un primer contacto para que ellos poco a poco vayan perdiendo ese desencanto que tienen por lo político.

-La gente tiene desconfianza de los jóvenes políticos porque los nombra chambistas, porque desde el partido los ponen a pegar calcomanías, carteles, dar banderines y camisetas, pero no les dan esa opción política. ¿Cuál es su análisis sobre esta situación en Arandas?

-Creo que primero se tiene que tener la humildad de saber que uno tiene que ir madurando políticamente, que uno no solo tiene que estar atrás de un escritorio, sino que dentro de la política hay varias áreas en las que uno puede colaborar más. Sin embargo sí creo que se debe de tomar más en cuenta la profesionalización de todos los jóvenes, y creo que a veces se nos acusa de falta de madurez cuando más bien es la falta de oportunidades lo que ha pasado y lo que no nos permite desarrollarnos de la mejor manera políticamente. Muchas personas ya confían en los jóvenes, más sin embargo existen quienes no quieren pasar la estafeta.

-Una mirada a la elección nacional…

-Creo que la elección nacional ya es de dos candidatos, la cosa es entre Andrés Manuel y Anaya. La definición se dará, creo yo, por el voto indeciso ya que el voto de castigo se ve claramente que lo está ganando Andrés Manuel López Obrador. Creo que el voto indeciso y el voto priista que va en tercer lugar pudiesen cambiar un poco la situación actual de cómo se ven las campañas federales, sin embargo yo creo que va a ser una elección muy cerrada, no creo que haya tanto margen porque existen partidos con mucha estructura que no es tan fácil el enfrentarlos el día de la elección.

-Por último, el fenómeno Carlos Lomelí…

-Creo que Carlos Lomelí es simplemente el reflejo de lo que es Andrés Manuel López Obrador, más sin embargo en lo personal creo que tiene más contacto con los jóvenes Enrique Alfaro, porque Carlos Lomelí no tiene la estructura suficiente en Jalisco como para hacer una campaña ganadora. Alfaro se ha dedicado a tener en su equipo personas jóvenes y creo que eso lo ha beneficiado, y el efecto Lomelí va a hacer mandar al tercer lugar al candidato Miguel Castro Reynoso.

