Un problema, el registro de menores de padres separados

La licenciada Sandra Fabiola León García, directora del Registro Civil en el municipio de Arandas, respondió a los cuestionamientos de la gente sobre la negativa de registro como ciudadanos a algunos menores de edad en Arandas.

-En estos tiempos y creo que siempre se ha dado este problema, se da meramente porque son mujeres civilmente casadas, biológicamente son otros los padres y desafortunadamente no hemos tenido una ley que haya cambiado para poder darnos la equidad tanto a hombres y mujeres, el derecho de registrar sea cual sea el estado civil a nuestros hijos. La negación ha sido por el hecho de ser mujeres casadas con hijos concebidos con otra pareja.

-¿Cómo resolver esto?

-De mi parte hemos estado solicitando a los regidores que nos apoyen en el Congreso, que se metan iniciativas a los diputados para que hagan estos cambios a las leyes, que se unifiquen los criterios para que estos niños tengan su identidad desde los primeros días de sus vidas. Sin embargo, al parecer no ha habido resultados, no hemos tenido una notificación diferente, que se nos diga que las cosas cambiaron. Hay ciudadanos que se han unido al amparo y nosotros como oficiales como registro civil no nos oponemos a eso, al contrario, se van las cosas porque no tenemos que poner esa traba cuando el ciudadano ya está haciendo trámite legal para hacer el registro de sus hijos.

Los menores no tienen la culpa y a final de cuentas son los más perjudicados. Nosotros a raíz de tantas necesidades porque son muchas, estamos por parte de lo interno del registro civil en Dirección General del Estado solicitando ese paréntesis para apoyar a estos niños. No hemos recibido esa luz verde.

-Esos niños sí pueden registrase en otros municipios y en Arandas no, incluso siendo del mismo estado…

-Generalmente se van a registrar a las delegaciones, no a las cabeceras de los municipios, donde desafortunadamente los delegados o las delegaciones por costumbre también hacen los trámites, pero es conocido que luego suele haber problemas por hacer esos trámites no tanto para el menor, porque él ya tiene su identidad, pero sí para la cuestión de separación de la mama del bebé y del que era el esposo del matrimonio.

Para divorciarse se piden exámenes de ingravidez del embarazo, siendo este negativo el trámite continúa, si es positivo ahí en nuestro caso no divorciamos si la mujer está en estado de embarazo, ya se tienen que ir por la vía judicial en un juzgado.

