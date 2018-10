“Traer el núcleo de la feria aquí nos beneficiará”: César Villalobos, vecino de Valle de las Arboledas

El licenciado César Villalobos Vera, vecino de Valle de las Arboledas, habló con NotiArandas sobre la percepción que tienen los habitantes de ese fraccionamiento, ante la posible construcción del nuevo módulo para la Expoferia arandense, muy cerca de sus residencias.

-Efectivamente se rumora tanto en redes sociales como en la calle que tentativamente se pretende construir aquí el núcleo de la feria para las próximas fiestas de enero 2019 en Arandas. Oficialmente nosotros como colonos del fraccionamiento Valles de las Arboledas no tenemos nada en concreto, ninguna de las autoridades ni particulares se han acercado con nosotros a explicarnos o a mencionarnos qué tipo de proyecto se va a construir ahí en ese terreno.

De manera personal estoy de acuerdo en que se llegue a construir ahí el núcleo de la feria, en primer lugar porque ya los terrenos actuales son obsoletos por su extensión superficial desfasada para lo que en realidad se necesita para la feria de Arandas.

El hecho de que se instale ese núcleo de la feria en esta zona sur en colindancia con nuestro fraccionamiento es un bien para la ciudad, para la ciudadanía, puesto que al momento de que ellos lleven a cabo ese proyecto varias de las vías de acceso serían arregladas por parte ya sea del particular o del ayuntamiento.

-Hay quienes dicen que no debería construirse aquí por el ruido y otras situaciones que consideran que son de riesgo para los habitantes de la zona. ¿Es real esa polémica?

-Son cosas solucionables, porque tan solo por ejemplo yo circulo por ahí todos los días de la semana, es mi día para llevar a las niñas a la escuela y estamos viendo que esas vías ya están intransitables completamente, caso concreto la calle Hernández con su continuación que está ahí a un costado del panteón municipal y de la empresa Seagrams, esas calles están completamente destruidas.

Considero que si el núcleo de la feria se llegue a instalar ahí en ese espacio obviamente las autoridades tendrían la obligación de arreglar estas vías de acceso. Infraestructura Carretera nos arregló la vía del libramiento sur, pero no acondicionó las salidas ni las entradas a los fraccionamientos, los acotamientos no están de manera servicial.

Creo que al momento de llevar a cabo ahí esta obra tendrían la obligación de arreglarlo y para nosotros en un futuro sería benéfico porque nosotros transitaríamos ahí todo el año.

-¿Esto saca al fraccionamiento del olvido?

-No tanto que el fraccionamiento esté olvidado, sino que yo creo que nosotros vivíamos de manera muy tranquila, aunque es una zona meramente industrial porque ahí están algunas fábricas de tequila, el fraccionamiento hasta la fecha ha sido demasiado tranquilo. El temor que existe en varios de los colonos, te soy sincero, es el hecho de que precisamente pudiera haber inseguridad, ruido, olores fétidos, basura.

Creo que aquí lo interesante sería hablar con las autoridades, llegar a un acuerdo y decirles que está bien que se hagan las instalaciones del núcleo de la feria en ese espacio, pero que también ellos se comprometieran para con nosotros los colonos a tener seguridad, a tener limpio el espacio y a que afectaran lo menos posible al fraccionamiento y obviamente a los colonos. En ese sentido yo creo que hay más beneficios que algún problema a futuro con la instalación de la feria.

-Usted ha participado en política, y quien levanta la voz en contra del proyecto es de su partido. ¿No lo invitaron a que formara parte de la oposición al proyecto?

-Si en algún momento se me hizo la invitación formal para que formara parte del grupo que encabezaba la protesta de la instalación del núcleo de la feria ahí, yo he manifestado que estoy a favor de que se instale ahí la feria y a mí lo que no me gustaría es que se politizara el asunto, puesto que aquí la política juega otros aspectos que no van de la mano con los intereses particulares de los colonos.

El hecho de que se politice el asunto eso a nosotros nos perjudicaría antes de beneficiarnos, aquí lo conveniente es que las autoridades o el dueño del terreno o los encargados de la obra se arrimaran con nosotros como colonos, tuvieran un diálogo con nosotros y nos explicaran el proyecto de bien a bien, sin intereses políticos, sin partidos.

Creo que los únicos que aquí podemos levantar la mano a favor o a en contra de dicha obra somos los mismos colonos, puesto que podríamos ser beneficiados o perjudicados con la construcción de este núcleo.

