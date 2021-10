Trabajan para incorporar a los adultos mayores a programa federal 65 y más

Primo Alan González Maturano, encargado del programa 65 y más en la región Altos Sur, respondió a este semanario cuál es la misión del programa.

-La misión es llegar a convocar a la mayor parte de los adultos mayores. La instrucción del Gobierno de México es convocar a partir de los 65, 66 y 67 años. Para poder inscribirlos necesitamos cuatro documentos: copia de su credencial o pasaporte vigente, copia de su acta de nacimiento en letra molde, copia de la CURP en el nuevo formato y comprobante de domicilio no mayor a tres meses de vigencia.

Empezamos desde agosto a incorporar en los Altos de Jalisco a todos los adultos mayores de 65 a 67 años, queremos llegar a todas las casas, todas las calles y se está haciendo un trabajo con mis compañeros servidores de la nación para incorporar a todos los adultos en específico de los Altos.

-¿Cuántos adultos mayores habrá en Arandas o en la región?

-Nos están solicitando una incorporación aproximada de mas de 1700 adultos mayores aquí en Arandas. Por las circunstancias de la migración, por algunas situaciones particulares en el contexto cultural de Arandas, no hemos alcanzado la meta y necesitamos llegar con todos estos adultos. Sabemos que existen o si no es la gran mayoría un gran porcentaje, pero la dimensión geográfica a veces nos delimita.

-¿En la región tiene un número aproximado de cuántas personas se podrían inscribir?

-En la región tenemos un aproximado de 9 mil adultos. Tenemos que alcanzar estas inscripciones para que el Gobierno de México pueda poner una estrategia y continuar con el programa de 65 en adelante y el presupuesto llegue el siguiente año.

-Ahora que es ley, significa que todas las personas que tengan más de 65 años podrán ingresar a este programa. Antes había limitantes para participar, ¿hoy todos los mexicanos la pueden obtener?

-Todos los mexicanos pueden obtener esta pensión. En el 2019 empieza el Gobierno de México a incorporar a 68 años en adelante y a partir de esta etapa de 2021 en agosto empezamos a incorporar 65 años y como les expongo son por etapas, la política pública del señor Presidente es primero los pobres, primero los más olvidados y desprotegidos, va a ser por etapas, poco a poco. Se está exponiendo que va a llegar para el 2022 esta pensión a todos los de 65 en adelante sin restricción, siempre y cuando seamos mexicanos.

-¿Cuáles son los municipios que tienen más adultos mayores en extrema pobreza?

-Nosotros hemos identificado en el caminar casa por casa y conocer a las familias, creo que hay una desigualdad de parte de Teocaltiche en las zonas rurales.

Ahí puedo decirlo por esta parte de la observación participativa, que en Teocaltiche y Mexticacán, hay muchos adultos mayores pero aquí hay otra particularidad, en Mexticacán los adultos mayores por la necesidad de los jóvenes se van al norte y ellos se encuentran de alguna manera desprotegidos.

Ya no hay un núcleo familiar donde existía la mamá, el papá, los abuelos, ya no existen esos, ya nada más están los adultos. He observado en algunas comunidades de Villa Hidalgo, por ejemplo Corral Blanco, he observado la línea de pobreza.

-¿A dónde tienen que ir a inscribirse?

-En los centros de desarrollo nos encontramos los servidores de la nación, estamos inscribiendo de las 8:00 a las 15:00 horas en Arandas en Efraín González Luna sin número, en los antiguos terrenos de la feria. Los esperamos, también estamos en las comunidades tocando puertas antes de que termine octubre, pues tenemos pensado terminar de incorporar a todos los adultos. Pueden consultar también: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/index/

