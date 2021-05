“Tenemos que ser serios con el tema del agua potable”: Coco Martínez, de Hagamos

José Socorro Martínez Velázquez, candidato de Hagamos a la presidencia municipal de Arandas, conversó con este semanario sobre su experiencia con la gente del barrio de Mexiquito.

-Veo el reconocimiento de la gente, que me conoce tanto en el ámbito del fútbol, vecinos de aquí que en su momento me tocó ser como regidor en funciones y estuvimos recorriendo y sobre todo haciendo hincapié de las necesidades que tenía la colonia.

Hoy que vuelvo como candidato a presidente municipal, la gente me hace ver que está agradecida con el trabajo que hicimos, y eso me llena de certeza de que vamos por el rumbo correcto, y estoy convencido de que el próximo 6 de junio vamos a ganar sobre todo por el respaldo de la gente que hoy visitamos.

-¿Lo presionan las encuestas?

-Me motiva la respuesta de la gente, lo vemos en la calle. Estamos en el primer lugar de la preferencia de la gente y eso lo puedes constatar en las diferentes mediciones, vamos por el rumbo correcto, voy a ganar la próxima elección el 6 de junio.

La respuesta en la calle es espectacular porque aparte hicimos y construimos la mejor planilla para ganar. Los candidatos a regidores como lo he venido presumiendo, son 18 más mi esposa, que de verdad han hecho un gran trabajo en estos 33 días de campaña.

-Una candidata de un partido de azul critica una de sus propuestas. ¿Cuál es la realidad?

-Yo no me quiero meter en el tema de los demás candidatos, yo he tratado de hacer una campaña totalmente de propuestas, de afinidad con las personas. Cada quien tendrá su forma de hacer campaña, creo que hay más de un candidato que me está haciendo otra campaña por fuera.

Nosotros nos hemos dedicado a construir una campaña porque la gente de Arandas se merece el respeto y creo que habla mal de uno que va platicando de otro candidato, tenemos que ser honestos. Yo vengo a platicarles mis propuestas, mis proyectos, si ellos quieren seguir hablando de nosotros es señal que saben que no les va a alcanzar.

-Hay temas muy difíciles en Arandas, como el agua potable. Se promete que al otro día de triunfar cambiará esto. ¿Usted es de los que prometen eso?

-Mira el tema del agua potable tenemos que tomarlo con responsabilidad, creo que hay algunos que lo van a regresar al municipio, no nos conviene a nadie regresarlo al municipio porque dejas de participar en proyectos de carácter estatal y federal. Pero hay otros que todavía dicen que borrón y cuenta nueva, esa parte es una burla y un insulto para los ciudadanos que digan esas cosas, que nos digan que van a condonar 80 millones de pesos que se le deben al agua potable.

Tenemos que ser serios, buscar la herramienta adecuada para ayudar a los ciudadanos que tienen un atraso en sus pagos, pero lo que no se vale es lo que está sucediendo hoy en día en esta administración, que le estén cobrando a la gente después de que fueron a pagar los primeros días de enero y febrero para obtener un descuento y luego les lleguen uno o dos recibos por exceso de consumo de agua potable, cuando ni siquiera les cae agua en su casa.

Es un tema muy delicado, serio, pero aparte tenemos que ser serios con la propuesta y lo puedes revisar, ahí está la propuesta clara en el tema del agua potable, que le urge muchísimos a las arandenses. Podemos vivir sin pavimento, sin energía eléctrica, sin alumbrado, pero no podemos vivir sin agua potable.

Comentarios