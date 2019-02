A 100 días del inicio de labores del Gobierno de Arandas 2018-2021, arandenses entrevistados por NotiArandas expresaron su sentir sobre los primeros días de trabajo de Anabel Bañuelos, calificando su labor con una escala del 1 al 10.

Carlos Álvarez • 58 años • Comerciante

Karina Jiménez • 30 años • Secretaria

Yo le pongo un 7 porque siento que mucho mucho no se ha notado, pero lo poco que ha hecho lo a hecho muy bien, esperamos así siga.

Raquel Morelos • 19 años • Estudiante

Opino que va bien, nada más que siento que no le ha echado ganas a los baches de las calles y carreteras, así que le pongo un 8.

Alejandro Fonseca • 31 años • Pollero

Álvaro Fonseca • 31 años • Pollero

Julio César Tolleguera • 31 años • Agente de viajes

Karina Morales • 28 años • Agente de viajes

Miguel García • 40 años • Comerciante

Yo pienso que un 10, nunca habíamos tenido un presidente tan bueno como ella. En poco tiempo todo lo que ha hecho. Hemos tenido presidentes que en todo el tiempo no hicieron lo que ella ha hecho en estos 100 días.

Sebastián Velázquez • 19 años • Estudiante

Mateo Hernández • 18 años • Estudiante

Laura Dávila • 21 años • Comerciante

Eduardo Dávila • 21 años • Comerciante

No me interesa mucho la política, pero sí he visto cambios en Arandas como las calles principales que ya las está arreglando y eso está cool. Le pongo un 8.