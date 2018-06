Solicita ciudadano pago de indemnización por demolición del mercado

En sesión extraordinaria con la presencia de los 14 regidores el pasado 7 de junio, se trató solamente el análisis y/o aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo a la solicitud de José Luis López López, en la que pide a este ayuntamiento indemnización por los daños causados por la demolición del mercado municipal.

El afectado expone un daño patrimonial inmoral derivado de la actividad administrativa del ayuntamiento, de conformidad con la ley de responsabilidad patrimonial del estado de Jalisco y sus municipios, señalando como peticiones las siguientes:

Pago de indemnización por daño patrimonial atribuible al H. Ayuntamiento estimando el monto del daño y perjuicio generado tomando en consideración los lineamientos del artículo 109 de la ley de responsabilidad patrimonial del estado de Jalisco y sus municipios, montados desde seis meses retroactivamente, fecha en que inició la entrega de locales en el mercado Morelos de esta ciudad de Arandas.

Presenta una narración de los hechos: el 17 de septiembre del año de 1987 José Luis Martínez García y Marta Rivas de López celebraron una operación de traspaso del local marcado con el número 7 del mercado Morelos a favor del suscrito José Luis López López, lo cual se le comunicó por escrito dirigido al tesorero municipal de Arandas. En 2013, sin notificación formal, le dijeron que se iba a demoler el mercado para remodelarlo, y el martes 3 de abril del 2014 por la madrugada el suscrito no se dio cuenta del hecho, y al haberse dado antes de que se obtuviera la suspensión provisional del acto reclamado por parte del juzgado federal, se configuró sobre el seguimiento por inexistencia de los actos de orden de despojo para luego mostrar las pruebas donde está al corriente de pagos de licencias y todo lo concerniente a la legalidad.

Hace cuatro peticiones: primera, que se le entregue la indemnización; segunda, que se le notifique en el domicilio señalado al rubro; tercera, que en su oportunidad se sirva ordenar el pago de la indemnización reclamada por el suscrito, y cuarta, anexa al documento las fotografías con las que se acredita el daño causado por la demolición que se llevó a cabo sin aviso y sin consentimiento del suscito. Para tal efecto entregó copias de las facturas de lo existente de la tienda.

Aclara síndico solicitud de indemnización de particular

Liliana Ayala León, síndico del Ayuntamiento de Arandas, explicó a NotiArandas el trasfondo de la demanda presentada por los efectos de tirar el mercado.

“Es una solicitud que presenta un ciudadano amparándose en la posibilidad que le da la ley de responsabilidad patrimonial de solicitar al ayuntamiento o a cualquier otra autoridad alguna indemnización cuando cree que ha sido objeto o que ha sufrido algún perjuicio por alguna actividad llevada a cabo de manera irregular, dice la ley, por el ayuntamiento o bien por cualquier otra autoridad administrativa”, aclaró.

-¿Qué sustento tiene el ayuntamiento para contradecirlo?

-El sustento es justamente toda la evidencia documental con la que se cuenta de ambos procesos; más que contradecirlo digamos que lo que hay que buscar son los elementos y como te digo las pruebas y evidencias con las que se cuentan para determinar en dado momento de la forma más justa si el solicitante tiene o no la razón.

-¿Hay actas de cabildo que avalen la decisión de tirar el mercado, o actas de cabildo donde se avale que se construya?

-Hasta donde tengo conocimiento un acta de cabildo no hay, lo que sí existe son dictámenes de Protección Civil donde ya se determinaba que la construcción era riesgosa para la ciudadanía.

-¿No era necesario que el proyecto fuera un punto de acuerdo?

-Pudiera ser, sin embargo en este momento y a estas alturas del partido por decirlo de alguna manera creo que ya no es el hecho controvertido si el mercado se derrumbó o no debidamente en su momento, incluso hubo algunos procedimientos de amparo de algunos particulares que llegaron ya a conclusión o incluso algunos se desistieron de ello cuando el punto controvertido fue justamente la demolición del mercado, en este caso ya no estamos hablando de si se hizo o no debidamente, sino del probable derecho que tuviera este particular a solicitar el pago de los daños que él considera sufrir.

-Esta solicitud, ¿no marca un tinte político para buscar verdades que ya el pueblo había olvidado?

-Pues yo quisiera creer que no, quiero creer que el particular que está promoviendo esto tenga realmente un interés legítimo y que no se esté utilizando con la intención de un problema personal hacerlo un problema municipal. Creo que todos como ciudadanos debemos tener la conciencia, la responsabilidad de que el interés colectivo está siempre sobre el interés particular y los funcionarios públicos sobre todo tenemos que cuidar siempre ese aspecto.

-Por los tiempos, ¿este ayuntamiento ya no le dará solución a la solicitud?

-La intención de turnarlo a comisiones es porque al estar en juego un tema presupuestal no puede el tesorero municipal, el presidente o una servidora de manera unilateral tomar una decisión. El proceso que marca el mismo reglamento del ayuntamiento para este tipo de cuestiones es ese, que se turne a comisiones porque requiere un análisis más profundo de las comisiones del ayuntamiento que tiene que ver con el asunto el reglamento del ayuntamiento, que nos marca un tiempo de 60 días como máximo para dictaminar a menos que por las circunstancias del asunto existiera la necesidad de prorrogar dicho tiempo. En este caso la idea es cumplir con ese término y poderle dar respuesta al ciudadano si es posible incluso antes del término de 60 días que nos marca el mismo reglamento.

