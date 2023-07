Sin vigilancia, de poco sirven los reglamentos: titular de Desarrollo Rural

Álvaro Jiménez Gómez, director de la oficina de Desarrollo Rural en Arandas, habló con NotiArandas sobre los cultivos de agave de la región, y si se puede considerar que estamos atravesando una crisis por la sobreoferta de esta planta.

-Creo que otro cultivo que está teniendo mucho auge es el de las bayas, las berries, que ya tienen rato volteando para acá, pero la renta de las tierras para el agave no ha dejado que ese otro cultivo compita. Creo que ahorita que está bajando un poco el precio del agave se empezarán a ver más los cultivos de berries; hay empresas muy importantes que están buscando esta zona porque el clima se presta mucho para la buena calidad de la fruta, que recordemos que tiene muy poco tiempo de conservación, entonces tiene que moverse muy rápido y la mayoría de esa fruta se va a Estados Unidos. Los cultivos anteriores que se daban mucho aquí en Arandas, como tomate y maíz, creo que van a empezar a retomarse, sobre todo por la poca cantidad de tierras que están quedando para eso.

-¿Está de acuerdo con la queja de que el clima tan agresivo se debe a la falta de árboles por el exceso de cultivos?

-Creo que hace falta legislar y tener leyes más exigentes en ese aspecto, porque la mayoría de los productores piensan que por ser dueños de su tierra pueden hacer cualquier uso de ella. Creo que, en el caso específico del agave, la producción rebasó la legislación que se tendría que haber tenido en ese aspecto. Creo que apenas a nivel congreso se está buscando una legislación para controlar el tema. En Jalisco se está empezando a aplicar el llamado “mapa Jalisco”, donde vienen especificadas las áreas que se pueden plantar y las que no se pueden plantar de agave, para el registro del agave. Hace falta la vigilancia, y es que desafortunadamente nosotros como ayuntamiento no tenemos la autoridad para involucrarnos en ese tema. Si hay leyes y reglas para la plantación, pero no hay vigilancia, sirve de muy poco lo demás.

-¿Qué recomienda para este ciclo de verano?

-Recomiendo en primer lugar a las personas que van a plantar o están plantando agave, que se asesoren muy bien en la forma de plantarlo. Creo que en muchos lugares se están plantando de mala forma porque hay mucha erosión de la tierra, dejan las salidas de agua todas directamente a los caminos. Esas tierras, al salir el agave, serán tierras muy pobres porque se está yendo toda la materia orgánica. Para todo tipo de cultivo se necesita una correcta asesoría; a veces aquí en Arandas nos hace falta más el asesoramiento con respecto al conocimiento, pensamos que conocemos de todo, pero creo que los expertos para eso están, para que nos recomienden cómo hacer las plantaciones y siembras.