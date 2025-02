“Sigue vigente el programa de visas a padres de hijos ausentes”: Guadalupe Samoano, regidora de Desarrollo Humano

Guadalupe de Jesús Samoano Valenzuela, regidora encargada de participación ciudadana, desarrollo humano y social, protección integral a niñas, niños y adolescentes, ha estado realizando una labor muy importante, ayudando a conseguir visas a las personas que tienen hijos en Estados Unidos, con más de 20 años sin verlos. Esto ha sido algo muy importante para la ciudadanía arandense, pero en este momento hay una gran inquietud entre quienes solicitan la visa, debido a las políticas migratorias de Donald Trump.

¿Seguirá el programa de visas a los padres de hijos ausentes?

“Claro que sí. Esto es un programa que hizo Fundación Jalisco en Estados Unidos. Hizo un acuerdo donde se iba a hacer un apoyo para reunir a las familias. Un requisito para participar es ser de la tercera edad, otro es tener hijos que sean indocumentados, razón por la cual no han podido ver a sus familias. Entiendo la preocupación de muchas personas, pero en cuanto Trump asumió el poder, me dirigí con el abogado de migración en Guadalajara, el licenciado Germán Salazar y le hice saber mi preocupación. Me dijo que todo estaba en regla, que ese era un acuerdo entre Estados Unidos y Jalisco y que no había algo de qué preocuparse para seguir con los procesos. Se les da una visa por 10 años y se va a seguir trabajando igual. Si en algún momento este programa se suspende, seremos los primeros en comunicarlo, pero hasta hoy los trámites siguen de la misma manera que siempre”.

Arandas es una ciudad con muchas personas indocumentadas en Estados Unidos, ¿qué hará el municipio para ayudarlos en caso de una deportación masiva?

“Estoy consciente que es una problemática de Arandas, pero también es algo de lo que no hay una respuesta concreta en este momento. Lo tendrían que ver en su momento tanto el presidente municipal como las personas que están en Relaciones Exteriores. Si llegara a suceder el caso de deportaciones masivas, se les va a recibir, pero la respuesta exacta de qué se va a hacer, no me corresponde tomar esa decisión de cómo vamos a acogerlos”.