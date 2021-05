Si sabemos trabajar con alianzas, podremos con todos los temas: Lupita Samoano

Lupita Samoano, candidata a la presidencia municipal por Fuerza por México, compartió para nuestros lectores su propuesta de gobierno, que busca aplicar si gana la elección.

-Nuestros compromisos son atender todas las áreas y rubros de Arandas, junto a sus delegaciones y rancherías, todas las comunidades. Vamos a hacer las cosas bien para todos, estoy apostando al recurso propio porque sabemos que los recursos que llegan ya vienen etiquetados.

En temas como el agua potable yo no voy a decir que tengo la varita mágica y que hoy gano y mañana te llevo el agua, eso tampoco te lo puedo decir. Estoy haciendo un compromiso de analizar profundamente el tema, es una de las prioridades que tenemos, analizar ese tema para buscar personas capacitadas que nos pueden diseñar una estrategia viable. Viene aunado a ese tema la tala de árboles y la quema y limpia de terrenos.

Debemos comprometernos a no hacerlo más, hace años yo recuerdo unas lluvias abundantes, lluvias de varios días sin parar. No las tenemos ya, tenemos que reforestar, no estamos en contra de las plantaciones del agave, no estamos en contra de las plantaciones de limón, de sembradíos de maíz, de las berries, queremos que cada quien tenga su responsabilidad ciudadana.

-¿Cuál sería el proyecto clave de su gobierno?

-Parte del acercamiento con la gente, escucharlos y hacer conciencia de que la unión hace la fuerza. Que el tema que ellos traigan, lo tenemos que hacer en alianza con alguien, hablando de empresarios, hablando de emprendimiento, de turismo, de todo. Solamente tenemos tres años para gobernar, es lo que tenemos y no puedo voltear y decir va a llegar tanto porque no sabemos, hasta que estás ahí y conforme van pasando los días y va llegando el recurso podemos saber.

Además es volver el ayuntamiento más humano, tocar los temas que nos duelen a todas las familias. En muchísimos lugares la gente te dice sobre la salud, no tengo medicinas, estoy consciente de que es un tema federal pero también tenemos que buscar la forma de apoyar a nuestros ciudadanos que padecen esas situaciones y que viven de forma vulnerable y que no tienen para una cirugía, para un medicamento.

Hay un compromiso que se acaba de hacer con un empresario y hay otros dos que me han hablado, pronto lo daremos a conocer, se va a dedicar a todo lo humano, social, a lo que les duele a nuestros ciudadanos. Si sabemos trabajar en conjunto vamos a tocar todos esos temas.

