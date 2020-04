Se organizan médicos en asociación formal para estar certificados

El doctor Humberto Alfaro González, uno de los miembros del Colegio de Médicos de Arandas, habló para nuestros lectores sobre la pandemia que estamos enfrentando.

-Primero decirte que ya tenemos casi dos años trabajando en la asociación, ya estamos registrados y estamos trabajando con médicos de la región. Cada dos años tenemos que hacer un examen de certificación y una forma de la certificación es pertenecer a la asociación médica, asistir a más del 90% de la reuniones y hacer actividades dentro de sesión para podernos certificar y estar capacitados, y que el gobierno nos reconozca como médicos capacitados para ejercer la profesión.

-¿Quiénes conforman la mesa directiva?

-La doctora Silvia García se acaba de renombrar en enero como la representante de la asociación médica; la doctora Mónica Rosas Espinoza es la secretaria y el doctor Mojica es el tesorero. Siguen por acuerdo de todos los compañeros por el trabajo que han venido haciendo, el año que entra se hace otra vez el reacomodo de la mesa directiva. A las sesiones estamos asistiendo un promedio de 30 médicos en cada reunión, y ahorita en línea para la sesión medica tenemos enfermeras, nutriólogos, psicólogos y odontólogos.

-Vemos que para esta sesión no traen cubrebocas…

-El que va a utilizar el cubrebocas es toda persona aquella que ya presenta algunos síntomas como fiebre, tos, estornudo. Si ninguno de los médicos trae esos síntomas, por eso la mayoría no trae el cubrebocas. La OMS ya nos cataloga a México en fase 2, donde ya puede haber contagio comunitario, por eso se trató de hacer la reunión este día porque ya va a ser imposible hacerlo en los días posteriores, ya se va a prohibir completamente la reunión de personas.

-¿Los médicos están preparados para el efecto psicológico de la pandemia en la gente?

-Nos falta algo de preparación en eso y creo que es parte de la intención, a mí no me había tocado vivir esta situación que todavía no se presenta como tal, yo creo que si lo valoramos a nivel internacional que ningún médico incluso en Europa, que estamos hablando de países de primer mundo, estaban preparados para esta situación. Hay que dedicarle tiempo a esto y ojalá el gobierno le dedique a sus médicos, que los cuide y que nos ayude en esto. Que en general no se vaya a producir una psicosis social y que esto vaya a perjudicar más que la misma pandemia biológica.

-A pesar de las recomendaciones oficiales, Arandas está lleno de personas en la calle. ¿A qué atribuyes que no hagan caso a las indicaciones?

-Tiene que ver mucho la cultura, y en realidad como aquí en Arandas no está todavía bien un caso bien certificado que sea positivo, creo que la gente está confiada y piensan que hasta que el gobierno nos apriete o nos encierre. Arandas es una ciudad que vive al día, la gente no son de los que surten el supermercado cada 15 días, no es de los que se prevén como en otras ciudades, aquí es la cultura de la tiendita, vende en las esquinas, entonces si cierran las tienditas, Arandas se va a volver un caos.

El Colegio Médico de Arandas tuvo una reunión extraordinaria con carácter de urgente, a la que acudieron aproximadamente 20 doctores y cerca de un centenar de personas se conectó al streaming en vivo para evitar la aglomeración en la Casa de la Cultura.

En la sesión se habló de la historia de esta pandemia que azota al mundo. El internista Ignacio Chávez dijo que la enfermedad provoca una gripa de manera inicial, que dependiendo de varios factores, puede generar otras condiciones en el estado de salud del infectado. Informó que no hay ningún medicamento para prevenir o curar el COVID-19.

Sobre cómo tratar a los enfermos de COVID-19, dijo que el trato natural eran los mismos cuidados que se dan con cualquier otra gripe, atacando el dolor de cabeza o de laringe, pero que lo más factible era recluir a la persona en un cuarto a descansar.

