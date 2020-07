Se avecinan cambios en la manera de hacer campañas: Fernando Sáinz, politólogo

Fernando Sáinz Ramírez, politólogo de profesión y consejero de Movimiento Ciudadano en Arandas, detalló el rumbo que seguirá el partido de cara al siguiente proceso electoral.

-Movimiento Ciudadano se está estructurando de cara a las próximas elecciones, cerrando filas en torno a sus militantes y a las personas adeptas a nuestro partido. Seguimos trabajando pensando en una victoria en 2021 y seguir con grandes proyectos para la población.

-La situación que se vive en el país apunta a un cambio en la política. ¿Coincide en un cambio después de esta pandemia?

-Sin duda alguna creo que la principal forma de hacer política en campaña debe de transformarse, se debe de buscar que sea más eficiente la forma en que llegue el mensaje al votante, y sobretodo que no se pongan a las personas a tener una problemática de salud simplemente en la búsqueda de conseguir un voto.

-Arandas podría tener hasta ocho partidos buscando la alcaldía. ¿Cómo ve este panorama?

-Creo que el panorama va cambiando en torno a la solidificación ciudadana. En los últimos años en nuestro país se ha buscado que esa politización de la sociedad sea de manera más consciente y comprometida hacia los proyectos que se van planteando desde dentro de las administraciones. Una población informada puede exigir mejores resultados, y de esta manera se tienen administraciones más eficientes. Creo que esa es la forma en que deben irse transformando los gobiernos municipales.

-¿Usted sigue confiando en que los jóvenes sean protagonistas de la política?

-Claro. Creo que deben existir cambios generacionales y que tenemos que fijarnos en las causas positivas que vamos haciendo como sociedad, y los jóvenes tendrán que abanderar proyectos importantes que transformen la realidad de ciertos sectores de la población. Vemos jóvenes que tienen bastantes triunfos personales y con ello me refiero al hecho no solo de tener ganancias económicas, sino el poder de verdad incidir en un cambio positivo para la población en general de nuestro país, y debemos seguir apostándole a los jóvenes, porque los jóvenes no son el futuro, sino son el presente que está moviendo al país.

-¿Qué se necesita para convencer a la gente de que alguien es la opción ideal?

-Claridad en los proyectos. Mostrar real compromiso hacia la población en general. Me gusta mucho que los políticos sean claros sobre sus intenciones, a veces no queremos escuchar a personas que nos van a resolver la vida por completo, pero sí que nos digan su idea de mejora. Debemos buscar a quien tenga las herramientas suficientes o el equipo más preparado para hacer las cosas, y cuando me refiero a preparado no me refiero a carreras sino a personas que estén dispuestas a entregar un trabajo firme, leal y honesto a la población en general.

