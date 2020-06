Salvador Aguirre es el nuevo coordinador de Movimiento Ciudadano en Arandas

Con el nombramiento de Salvador Aguirre González como coordinador de Movimiento Ciudadano en Arandas, son ya tres los partidos políticos que presentan en sociedad a sus dirigentes.

En el PAN está Carolina Aguirre, en el PRI Sergio González, y ahora Movimiento Ciudadano con Salvador Aguirre.

Salvador Aguirre ha sido partidiario de Movimiento Ciudadano en nuestro municipio desde su llegada, considerándose hasta el momento uno de los directores de la actual administración más comprometidos, pues ha logrado transformar los caminos rurales haciendo un trabajo excepcional que mantiene contentos a la gran mayoría de propietarios del campo arandense. Buscará mantener la unidad en el partido, cubrir las necesidades de los agremiados y entregar buenas cuentas para la próxima elección.

Salvador Aguirre González, el nuevo coordinador de Movimiento Ciudadano en Arandas, dijo a NotiArandas que su proyecto principal será “que todos nos mantengamos unidos como estamos ahorita, sin divisiones. Que sigamos siendo una opción real para el pueblo de Arandas, mantener a Movimiento Ciudadano en el gobierno”.

“Yo no me siento dueño del partido, todos somos iguales, simplemente soy el coordinador pero todos van a ser escuchados y espero que de corazón todos me retroalimenten y todos me den sus sugerencias”, agregó.

-¿Quién lo acompañará en la mesa directiva?

-Hay perfiles muy buenos, todos son muy capaces y va a ser muy difícil seleccionar. Todos tienen las puertas abiertas, habrá comunicación y retroalimentación siempre.

En su momento veremos de qué forma armamos esa estructura y trabajo para mantener la presencia y llegar hasta los lugares o las colonias o delegaciones o rancherías donde todavía no tenemos mucha presencia.

-¿Quiere compartir algún mensaje a Movimiento Ciudadano?

-Que sientan que en mí tienen a un amigo, un compañero, y que voy a estar ahí en todo momento para servirles y escucharlos. Espero que siempre me retroalimenten, me aconsejen y que no me dejen solo, por favor”.

