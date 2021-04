Respalda Coco Martínez su propuesta de módulo universitario

José Socorro Martínez Velázquez, candidato a la presidencia municipal por el partido Hagamos, el domingo 11 de abril puso a disposición de los arandenses su proyecto clave, un módulo universitario de la Universidad de Guadalajara en la ciudad. Sobre esto, conversó con NotiArandas.

-Es un proyecto que conoce la universidad, saben de la necesidad de las y los jóvenes arandenses, de tener un espacio de educación superior pública, y tenemos conocimiento de que se tiene que echar a andar y estoy convencido que con los próximos tres años con la gente así con su confianza, vamos a echar adelante la sede del centro universitario, sería una sede que dependería de CuAltos.

-¿Sabe cuál sería el presupuesto para hacer el inmueble?

-Ahorita es un presupuesto de alrededor de 250 millones de pesos, eso es lo que cuesta el proyecto con el arquitecto que lo realizó y el estudio, pero tendría que partirse en etapas, tendría que hacerse en tres etapas para poderlo echar a andar y creo que la primera etapa y más importante tendría que ser tener las aulas y algunos laboratorios para que dentro de los próximos tres años los y las jóvenes arandenses tengan este espacio, la oportunidad de generar un detonante económico también en su actividad diaria, una vez ya terminando estas carreras.

-¿Cuál sería el proyecto para iniciar con este proceso?

-Hay muchas asignaturas pendientes, creo que hay muchísimo trabajo por hacer, pero tenemos que planear para el futuro, tenemos que ir viendo a futuro, no nada más ir haciendo proyectos inmediatos que a veces se quedan como el tema del hospital, que se quedó en el abandono total.

Tenemos que ir cumpliéndole a la gente con los objetivos bien trazados, con una planeación objetiva y por eso mismo del tema de la sede de la Universidad de Guadalajara es paulatino ir construyendo por etapas para de verdad construir el futuro de muchísimos jóvenes arandenses.

Tenemos que ir generando vialidades que están pendientes y que tenemos que planear, porque va a ser una vía alterna para trasladarte del sur de la ciudad hacia el centro de la misma. Son asignaturas que están pendientes, la misma Avenida de Los Agaves, que está pendiente y que conecta a la Avenida del Herradero con la Avenida de La Peñita, y algunas más que hemos estado revisando para generar mejor movilidad dentro de nuestro municipio.

Creo que hay mucha asignaturas pendientes y tenemos que ir viendo cuáles se pueden lograr y cómo lo vamos a hacer, porque no se vale que de verdad mucha gente se le engañe diciéndole a todo que sí, cuando sabemos perfectamente que no se pueden lograr algunas cosas.

-¿Cómo percibe la campaña hasta el momento?

-La verdad es que yo he visto muy buena respuesta de la gente, desde luego hay gente que no cree en nadie, pero de verdad por eso es que me animo a decirlo, que construimos una planilla con mujeres y hombres libres que no han participado en política porque todos tienen un reconocimiento social.

Creo que la esperanza de la gente de verdad para hacer un cambio está depositada en el equipo que conforma Hagamos, y estoy convencido de que la elección nos va a favorecer la gente con su voto y estoy seguro que los próximos tres años voy a ser su presidente municipal.

