Representa José Antonio López al ciclismo arandense

José Antonio López López es un ciclista arandense corriendo en la Copa Jalisco de Ciclismo, que ha participado en diferentes competencias a nivel nacional y tiene la vista puesta en llegar a los Juegos Panamericanos.

-Mi pasión por el ciclismo nace porque cuando estás en la bici siento ganas de pisarle con todo, que nadie me pase y al momento que alguien me pasa me prendo, me lleno de más emoción de poder seguir más, aunque mi cuerpo ya está destrozado y muy adolorido.

A pesar de eso sigues con todo y esa pasión te emociona de decir terminé, llegué en tal lugar y pude ganarle a tal persona; es una motivación cuando te subes ahí, igual en los entrenamientos hay ciertos récords en varias partes de aquí en Arandas y te motivan a darle más recio, superar tu propio récord y hay una aplicación donde te marca tus tiempos y cada vez vas viendo tus tiempos y entrenamientos.

-¿Cuál es el paso a seguir?

-El paso a seguir, gracias a Dios ya he sido campeón en la liga que hay aquí en Jalisco, la interestelar, y el tiempo que sigue para ser campeón en la Copa Jalisco y de igual manera en un futuro ser campeón nacional.

-El CODE, ¿lo ha apoyado?

-Una vez sí me llevó de parte del CODE a Hidalgo, me apoyaron con eso y nada más.

-Hoy hay promesas de que lo van a ayudar, un apoyo oficial y otro de un empresario. ¿Esto es suficiente o necesita más?

-Gracias a otras entrevistas, se me ha acercado un empresario que se llama Fidel y me dice que me va a apoyar y yo creo que sí, se ve que es muy seguro. Es difícil entrenar 24/7, no tener buen empleo y de igual manera uno sale lejos, sale a veces por tres días o así.

-Tiene una gira a Vallarta, tengo entendido que ya hubo quién ofreciera alojamiento y viáticos…

-Ya se me acercaron varios para ir a Vallarta, porque el primer paso era saber cómo irnos, porque no contábamos con un capital para ir, entonces gracias a Dios sí se me han acercado algunas personas para hacer posible ese viaje y ganar los puntos para seguir líder en la copa.

-¿Siente que Arandas reconoce su esfuerzo?

-Todavía falta para terminar la Copa Jalisco, y estas son 9 carreras y la base es la cuarta, la que sigue, todavía van a faltar más carreras, pero Arandas es reconocido porque ha apoyado al deporte, al fútbol y otras disciplinas, pero hay el apoyo y se agradece mucho.

Espero que me puedan apoyar, uno le está echando ganas, no es nada más por pedir, y yo sé que a veces tienen el miedo de que dan el dinero y no se hace nada, pero yo sí me he empeñado y echado todas las ganas, y que vean que sí están dando resultados.

