Reportan situación actual de COPARMEX

Leopoldo Jiménez, presidente de COPARMEX Arandas, detalló a este semanario la situación actual del organismo.

-COPARMEX es el único organismo del sector empresarial que ha dado la cara por los problemas que se han presentado. Tanto Gustavo de Hoyos, el presidente anterior, como José Medina Mora, que es el presidente actual, han tomado por su cuenta los grandes problemas como por ejemplo la reforma energética, el crecimiento de la infraestructura del país.

No se está haciendo una sola carretera en todo el país, todo el presupuesto se está yendo al tren maya a, la refinería de Dos Bocas, al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sabiendo que ninguno de los tres proyectos cuando se terminen van a ser solución para el país. COPARMEX está aglutinando a los empresarios para que tomemos conciencia del problema tan grave que estamos viviendo, se nos está yendo el país de las manos, COPARMEX ha tomado esa responsabilidad de enfrentar los problemas de crear conciencia, unificar a los empresarios para que veamos que el país es de todos, que todos tenemos que salvarlo, que si nosotros no lo salvamos no nos va a salvar nadie.

-¿Cómo trabaja COPARMEX Arandas?

-Arandas es un municipio que se cuece aparte. No hay problemas de desocupación, Arandas no tiene problema de desempleo, al contrario, los problemas de Arandas son de falta de mano de obra, todas empresas están solicitando empleados. Nuestro secretario de COPARMEX es Juan Pablo Cerrillo que es el director del Tecnológico de Arandas, ya hemos tenido una reunión para diseñar carreras especiales que hacen falta aquí en Arandas. Quizá el problema es la inflación, que es del 6% pero en alimentos puede ser hasta del 8 o 9% porque hay demasiada demanda.

-Hay otro grupo empresarial que no se vincula con COPARMEX, la ganadería, pero que enfrenta grandes problemas…

-Desgraciadamente las actividades agropecuarias que son tan necesarias para la alimentación en Arandas se están distorsionando, porque todo mundo quiere plantar agave. Vieron que tuvieron mucho éxito económico los que plantaron agave y fueron cientos o miles de hectáreas que se dejaron de cultivar de maíz, de frijol, de agostaderos para el ganado, para dedicarse a los agaves. Efectivamente estamos teniendo una escasez de producción agropecuaria muy fuerte, hay otras partes del estado de Jalisco y la región de los Altos sobre todo que siguen produciendo mucho huevo, cerdo, pero en Arandas se ha descuidado mucho la producción agropecuaria.

