Recorre José Socorro Martínez la Rinconada de los Vázquez

José Socorro Martínez, candidato de Hagamos a la alcaldía de Arandas, luego de visitar la colonia Rinconada, conversó con NotiArandas sobre su proyecto para esta zona.

-Mira tengo muchísimos amigos y conozco muchísima gente que se siente decepcionada, han pasado diferentes administraciones, les han venido prometiendo sobre todo el tema de mejorar los servicios públicos básicos, como drenaje, alumbrado público y sobre todo lo de la exigencia principal de la gente es el tema de los pavimentos. Ha habido gente que nos ha manifestado el tema de un parque, vamos viendo los recursos y vámonos comprometiéndonos.

-¿Cuál sería su propuesta principal para esta colonia?

-Hay un problemón en el tema de las vialidades; tenemos que adjudicárnoslas, primero al ayuntamiento para poder ejercer recursos públicos. Una vez estando aquí voy a empezar el procedimiento jurídico y empezar con los compromisos de poder terminar el concreto en algunas vialidades. La gente nos manifiesta muchísimo el tema de la banqueta, que urge para que la gente pueda transitar de una manera más segura por estas dos colonias, tanto en El Palomino, como en la la Rinconada.

-¿Cuál sería la solución para hacer esta zona más llamativa?

-No es una colonia nueva, es una colonia que ya tiene más de 20 años que se recibió de una manera incorrecta en el momento que se hizo el fraccionamiento, cuando deberían de haber adjudicado las vialidades. Creo que la gente está ansiosa de que de verdad los presidentes vienen como candidatos, que le den la cara a la gente. Desafortunadamente vienen y prometen y sobre todo tenemos un hospital que también está instalado en esta colonia, que le urge muchísimo que se habilite al final del día.

– Vemos que el trato de la gente fue bueno, ¿cómo les ha ido en otras colonias?

-Todo ha sido muy positivo, la verdad es que veo a la gente con mucho ánimo, la gente que ya me conoce, los que no me han escuchado, pero sobre todo cuando me conocen y lo acabas de ver, gente que no tenía el gusto de conocerme pero que al final del día va a depositar la confianza en Coco y es algo natural y que veo en todas las colonias, en diferentes delegaciones. A la gente decirle muchas gracias por la confianza que nos están depositando, y que el 6 de junio no se les olvide ir a votar y que voten por Hagamos.

Comentarios