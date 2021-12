Reconocen retos para reactivar los mercados municipales

Víctor Alfonso Arriaga Rodríguez, director de Mercados del municipio de Arandas, conversó sobre su visión de los mercados de Arandas.

-Nuestro proyecto es reactivar la economía local junto con el mercado Morelos, con la vendimia de ropa, artículos del hogar. Es reactivarla porque los locales están muy chicos, queremos ampliarlos para que la gente se sienta cómoda porque no cabe su mercancía.

-Tal vez uno de los negocios más importantes de todo el municipio, de venta de ropa, se ubica frente al mercado. ¿Afecta esa tienda que tanto vende a los demás locales?

-Lamentablemente sí es un negocio ahí se puede decir establecido, que merma mucho la venta porque la gente ya no sube a ver qué le ofrece el mercado junto con los otros locales, porque posiblemente ahí pueden encontrar todo a buen precio.

Pero, aunque tengamos buenos precios en la parte de arriba, la gente ya no sube a ver los espacios ni la ropa ni nada en cuestión de mercancía.

En el cupo de la gente pienso que los pasillos a veces están muy reducidos por la cantidad de personas, si nosotros abrimos los 4 locales que están vacíos posiblemente tendría su capacidad al 100% porque los espacios están muy reducidos en pasillos y comedores, hay zonas donde ya no puedes pasar porque la gente está en espera de cualquier producto o comida.

-¿Han pensado en ampliar el horario de este mercado para evitar el problema del comercio ambulante en el centro de Arandas?

-Claro que sí, por estos días se amplía el horario, ahorita se cierra a las 9 de la noche junto con el mercado por las compras decembrinas y fiestas de enero, también para la entrada a los baños.

Esto se maneja con Padrón y Licencias, y durante el horario establecido del mercado no se permite a los vendedores ambulantes estar en los alrededores del mercado.

Los baños siguen concesionados, se paga una mensualidad, pero desconozco la cantidad que se esté pagando.

-¿Usted no tiene ningún compromiso con los baños?

-No, yo todavía no tengo ningún compromiso con lo de los baños, de hecho se estaba checando el tema porque la concesión viene creo que desde el 2017, de cuando estaba otro administrador aquí en el mercado y se siguió la concesión, pero está en proceso de revisión.

-Por último, ¿qué haría usted para que el mercado Morelos funcione?

-Yo lo que pediría es que nos dieran el acceso hacia los locales. Lo repito, están muy pequeños, la mercancía no cabe, la gente no cabe, o es la mercancía dentro o todo afuera y como no se permiten cosas ni en el pasillo ni invadiendo las paredes de los otros locales, la gente se desespera porque están muy chicos.