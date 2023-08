Reconocen necesidades del mercado municipal en Arandas

Víctor Arriaga Rodríguez, director de mercados municipales en Arandas, conversó con este medio sobre los distintos locales no ocupados en el mercado local.

-La situación del mercado es que a todos los vendedores se les está permitiendo recuperar espacios que ya no son trabajados; estamos dando 90 días de tolerancia, como lo indica el contrato y el reglamento de mercados, que si no se trabajan por 90 días los espacios, éstos los recupera el ayuntamiento y los pone a disposición de renta de un nuevo arrendatario.

-¿Cuentan con algún proyecto para llevar más gente al mercado?

-Creo que el primer proyecto que tenemos en puerta sería la rampa para personas con capacidades diferentes, porque no tenemos un espacio para ellos o una inclusión en ese sentido, sólo tenemos las escaleras. Sabemos que el elevador por ciertos motivos no fue bien construido, porque se cayó, lo usaron muchas personas para subir mercancía y no a la gente.

Estamos haciendo el proyecto de la rampa que ya tenemos en puerta para atraer gente; nos visita mucha gente mayor que no tiene la facilidad de subir, ya sea en silla de ruedas, con bordón, andadera… Hasta un bebé requiere un empujoncito por la carriola, y es lo que tenemos ahora como proyecto a futuro en puerta.

-¿Hay alguna idea para resolver el tema de espacio de estacionamiento?

Hemos checado eso, porque hasta uno que trabaja aquí le resulta difícil encontrar estacionamiento en pleno centro. Sabemos que hay personas que ocupan espacios de estacionamiento de 9 de la mañana a 6 de la tarde, no hay estacionamiento controlado, pero hay personas que vienen del campo, o de otras ciudades, y tienen que buscar estacionamiento a 5 o 6 cuadras.

A veces llegas, desayunas y te vas, pero en la desayunada te estacionaste 3 o 5 cuadras atrás y te encontraste un taquero y a lo mejor ya no visitaste el mercado, donde puedes encontrar la mayoría de cosas, ya sea para llevar, para preparar en casa o comer aquí. Ese problema lo traemos de años atrás, que el centro está inundado de motocicletas y vehículos.

-¿En qué horarios hay clientela en el mercado?

-De 10 de la mañana, que más o menos la gente suele llegar a desayunar, a 1:30 de la tarde, que es la afluencia más fuerte, se puede decir en el área de gastronomía. Ya en las otras áreas de bisutería, bolsas, ropa, tenemos menos gente que sube, pero es más afluencia los domingos o fines de semana.