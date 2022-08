Reclama regidor por llevar el certamen Señorita Arandas a lo privado

José Socorro Martínez Velázquez, regidor del Ayuntamiento de Arandas, conversó con este semanario sobre sus inquietudes en torno al certamen Señorita Arandas 2022.

-Esto surge a partir de los llamados de algunas personas, incluso familiares de quienes van a participar en el certamen, en relación a que el evento se haría de manera privada. Efectivamente pedimos la palabra en cabildo porque hay un dinero etiquetado para un evento que tradicionalmente se hace en el Parque Hidalgo, que durante muchísimos años fue así, entonces cuando le solicito a la encargada del patronato de las fiestas efectivamente no nos da una respuesta concreta.

El tema aquí es si se va a tomar la decisión. porque tampoco nos definió, si se ha tomado o no la decisión. Tradicionalmente durante mucho tiempo se ha hecho un evento de manera pública y no es posible que le roben un evento de esa magnitud a la ciudadanía de Arandas nada más por un gusto o por capricho de llevárselo a lo privado.

-¿Cuál es su opinión, o la de su partido, sobre el costo de las fiestas?

-Como regidor he estado en contra un impuesto que es totalmente ilegal, a los cabalgantes. Puedes transitar por todas las vías públicas sin que se te cobre, es un impuesto ilegal y de verdad mucha gente dice qué bueno que se cobre ese impuesto pero el tema es a dónde lo destinas, si dieron una justificación el impuesto de los 100 pesos que se le cobra a cada cabalgante por ingresar a las cabalgatas y el día del combate si se tuviera un destino para ayudarle en verdad a la gente que hace la limpieza, a los elementos de seguridad, que se le etiquetara ese dinero a la gente que hace esa labor con todo el gusto del mundo, el tema es y siempre lo he manifestado, que es un impuesto totalmente ilegal.

-¿Se puede regresar el certamen al Parque Hidalgo?

-Ojalá no se haga de manera privada y sea un evento para los arandenses. Hemos estado levantando la voz porque no es posible que nos vuelvan a quitar un evento público, y si es así lo vamos a estar señalando y vamos a ser cuidadosos. No se vale la justificación de que es un evento muy costoso, pues ha sido costoso durante toda la vida, pero es una tradición de nuestro municipio. El tema de que es costoso para el ayuntamiento yo no lo veo como una justificación otorgárselo a un particular y que haga un evento totalmente privado.