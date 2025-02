Realizan mejoras en Unidad Deportiva Díaz Ordaz

María del Socorro Aguas, administradora de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, platicó con NotiArandas sobre las mejoras que han realizado desde hace 4 meses.

¿Cómo se ha logrado el mejoramiento de la unidad deportiva?

Desde el primer día de trabajo he contado con el apoyo del tesorero municipal Alejandro Sánchez, quien ha facilitado recursos para realizar las mejoras. He estado en el ambiente del fútbol por muchos años y me apasiona mucho el deporte, por lo que dije que voy a hacer las cosas bien.

Me gusta que las cosas estén bien, que los deportistas tengan un espacio digno, que vengan a jugar, a hacer deporte a un lugar limpio, en buenas condiciones. Las canchas están en perfecto estado, los baños están limpios, colocamos varios botes para basura.

Ahora hay bastantes lugares para sentarse cómodamente, se instalaron más de 50 butacas en el área de basquetbol. En la cancha de béisbol se pusieron reflectores y se removió la maleza, ya que la gente venía a correr en la mañana y no podían hacerlo correctamente porque estaba lleno de hierbas por todos lados. Estoy sorprendida por la cantidad de gente que de un mes a la fecha ha estado viniendo a la unidad deportiva y disfruta de las instalaciones.

¿La unidad deportiva ya genera utilidades y las recibe la tesorería municipal?

Al principio, todo lo que entraba a la unidad se utilizó para el mantenimiento y ya en el segundo mes empecé a llevar dinero al ayuntamiento. En los primeros 100 días de arranque deposité más de 50mil pesos en la tesorería.

Desconozco si había un antecedente de que se haya depositado dinero de la unidad deportiva. El tesorero municipal me ha asesorado muy bien en ese tema, él es contador y yo soy solo la administradora de la unidad deportiva, por lo que les agradezco su apoyo tanto al tesorero municipal, como al presidente por haberme brindado su confianza en este puesto.