Realizan ampliación en las oficinas de Catastro

Juan Pablo Bañuelos, director de Catastro en Arandas, detalló a NotiArandas el proceso de renovación que se está aplicando en esta dirección.

-Se nos autorizó un presupuesto, un recurso propio por parte del ayuntamiento, que ya tenía varios meses solicitándole este apoyo tanto a la alcaldesa con licencia Anabel Bañuelos Ramírez y a la tesorera, en donde pudiéramos extender la oficina de Catastro para tener más espacio para guardar los libros catastrales.

-¿En esta remodelación no se pensó en construir una cocineta o un lugar para que los empleados desayunen?

-Desafortunadamente esta Unidad Administrativa 2 no fue creada especialmente para ser una unidad de parte del ayuntamiento, fueron haciendo adecuaciones y como mencionas, no se contaba con desayunador propio. Ahora con esta remodelación se está mejorando el baño y se va a acondicionar un área especial para que el personal y un servidor podamos tener un espacio propio y digno para tomar nuestros alimentos y así no dar una mala imagen a la ciudadanía.

-¿Cómo quedará esta oficina después de este arreglo?

-Ya habíamos hecho la mención tanto a la alcaldesa con licencia y a la tesorera que ya era insuficiente el espacio para guardar los libros, que esta administración sí iba a tener el espacio suficiente para su resguardo, pero la futura administración y las siguientes administraciones ya no iban a contar con espacio suficiente, por lo que ya era necesaria esta remodelación. Ahora habrá espacio para el resguardo mínimo de los próximos seis años.

-¿Se ha pensado en digitalizar los libros?

-La digitalización se está haciendo desde el primer momento en que entramos al ayuntamiento, con los nuevos libros que se han ido conformando desde 2018 se están digitalizando y estamos digitalizando poco a poco los años anteriores, pero se tiene que hacer un resguardo de todos estos libros de forma física. Desafortunadamente no contamos con espacio, con un archivo digno y propio de Catastro en otra área, por lo que se optó esta opción de crecer la oficina.

-¿Cuándo terminan de arreglar las oficinas?

-Esperemos que ya en esta semana esté, a finales de semana entre jueves y viernes, ya terminadas, dándole los últimos detalles en cuestión de pintura y acabados.

