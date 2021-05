“Quiero ser parte de un cambio a largo plazo”: Cristina Fonseca

Cristina Fonseca Hernández acompaña al equipo de Lupita Samoano en Fuerza por México, como candidata suplente a regidora. Hoy detalla a NotiArandas sus razones para participar en la política.

-Principalmente me motivó la apatía y el poco interés, hablando yo desde este segmento de población que son los jóvenes. Creo que empezamos a cambiar esta idea de cortar un cordón umbilical del gobierno, y entender que nosotros vamos a hacer las cosas y emprender por nuestros propios medios y echarle ganas.

Está bien, la verdad sigo comulgando un poquito con esa idea, pero me quejaba de todo, así que cuando me llega esta invitación, veo que es momento de que los jóvenes nos involucremos. Tengo mucho trabajo gracias a Dios, pero decido involucrarme y cambiar esa idea política que se ha manchado, y no le tenemos confianza, no creemos, lo aborrecemos. No hay una varita mágica, es toda una estructura social y biológica, así que quiero abonar al cambio a largo plazo.

-¿Cómo empezar ese cambio?

-Gracias a Dios tuve unos papás que me enseñaron a ver mucho más allá de mis cuatro paredes, que había diferentes familias, diferentes ideas. Lo que puedo hacer es integrarme en los esquemas sociales, comprenderlos y hacer crecer al que esté a un lado de mí. Sí tuve un ejemplo bien fuerte de mis familiares, de decir involúcrate en todos los segmentos culturales, deportivos, políticos, porque sí nos fueron metiendo como ese semillero de háganse parte de lo que son y háganlo crecer.

-¿En qué áreas le interesa participar?

-Me dan ganas de involucrarme en todas, porque hay temas que yo digo no es posible, si yo que no soy especialista en ese tema es un poquito como de sentido común, no se necesita ser especialista, se necesita sentido común y dejar de ver para mí, sino para el beneficio común.

Yo voy por el tema de cultura, es el que más me apasiona, más allá de traer eventos, es claro que a los adultos es muy difícil cambiarles ciertos esquemas, pero hay todo un abanico de posibilidades para solucionar un problema hasta familiar y laboral mediante la cultura. Quiero colaborar en la parte cultural, llegar a la raíz a veces hasta de problemas emocionales.

