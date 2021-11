Quiere nuevo titular de agua potable mejorar atención ciudadana

El ingeniero Francisco Arámburo Sánchez ha sido designado para estar al frente del proyecto de agua potable del municipio. Al respecto, conversó con NotiArandas en esta entrevista.

-Nos tocó en la administración pasada administrar el área de Servicios Públicos Municipales, que de cierta manera íbamos de la mano junto con agua por temas de drenajes, de alcantarillados y todo eso, y solicitudes de aguas.

Sabemos un poco de la problemática del día a día del desabastecimiento que existe en el municipio. Tendríamos que revisar muy bien la problemática, meternos de fondo para revisar los pozos, las presiones con las que cuentan y llegan a los domicilios, checar el tema de los vencimientos de los pagos, ver las tarifas, todo ese tema para que la ciudadanía quede contenta con lo que nos tocará ahora elaborar, con el trabajo que me toca y espero dejar un buen sabor de boca.

Voy a ser un servidor público que en lo que les pueda ayudar tengan la confianza de arrimarse, me gustaría que fueran para poderlos escuchar y revisar sus temas de pies a cabeza y no dejarlos a medias.

-Esta dependencia ha sido criticada por la mala atención a usuarios, ¿qué hará para cambiar esa imagen?

-Sobre ese tema con mucho gusto cuenten con mi presencia, con mi atención, con mis ganas sobre todo para dar ese beneficio a las personas, porque sabemos que con agua todo y sin agua le batallamos bastante. Les reitero que con mucho gusto tienen las puertas abiertas de la institución para ver mejorías, llegar a un acuerdo o arreglo sano.

-¿Cómo rescatar la cartera vencida?

-Primero tendría que checar la cartera vencida, cuáles son los moratorios y en verdad si podemos hacer algo por darle la solución pues hacerlo. A mí me gusta mucho que se acerque la gente, pregunten y podamos llegar a un acuerdo sano, mientras no se perjudiquen y no nos perjudiquemos nosotros como institución. Tienen las puertas abiertas conmigo, cuenten con un amigo.

