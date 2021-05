Proponen nueva presea para 35 años de mérito docente

El maestro Ignacio Álvarez, quien preside el Consejo de Participación Ciudadana en la Educación en Arandas, comentó a NotiArandas por qué hubo algunos docentes que no acudieron a recibir su presea por la trayectoria profesional.

-Algunos se reportaron por enfermedad, que no podían asistir. Válido pues es su pretexto o su justificación, y se entiende y se vale. Nos sentimos halagados con los que fueron, con los que tomaron la iniciativa. Se invitó a todos los maestros que cumplían con los requisitos para recibir la medalla, incluso el tiempo se amplió para que si faltaba alguno no quedara fuera.

Eso es bueno, el evento en sí se hace trabajando, coordinándose y con una meta en común, reconocer al maestro en su día con esa alegría y con esa fiesta de que es día del maestro. Nos sucedió que había muchos eventos al mismo tiempo, los maestros deciden ir a otros eventos que posiblemente les atraen más que lo que nosotros pudimos organizar.

-¿Recuerda el número de docentes que se inscribieron y la cantidad de preseas que sí se entregaron?

-Se prepararon 42 preseas, se presentaron 36 docentes. Los demás no se presentaron por algún motivo, tenemos sus reconocimientos para hacérselos llegar en un momento dado. Creemos justo que la tengan en sus manos, el valor que nosotros le damos es simbólico, es un agradecimiento sencillo para su obra y su trabajo.

-¿Cómo surge el definir la presea a 35 años de labor magisterial, en honor al profesor Ángel Flores Cota?

-Surge como una inquietud de manera personal en el sentido de que se me hacía largo, se me hacia distanciado que de los 15, 20, 25 llegabas a los 30 años y tenías que esperar a los 40. Hay un numero considerable de maestros con buen prestigio, ejemplos que son válidos, posiblemente la amistad, el conocer a un maestro verdadero que me tocó la fortuna de conocer, a un maestro de esa calidad sin menospreciar y denostar a los demás compañeros, un hombre preparado hecho en el siglo XX a fuerza de resultados de la guerra y todo el asunto.

Tuve la fortuna de hacer un documento para titularme sobre la vida y obra pedagógica del maestro Ángel Flores Cota, cómo llegó a Arandas, quién lo trajo, cuál era su método pedagógico, en qué momento histórico de nuestro Arandas llega, se queda, se casa aquí y hace un legado pedagógico con métodos de ese tiempo, si usted gusta, pero eran tan válidos y tan certeros porque eran lo que se necesitaba.

Lo pongo a consideración de la señora presidenta y lo justifico de tal manera que ella lo toma a bien y lo somete a cabildo a aprobación, y tuvieron a bien aprobarlo para la presea de 35 años y porque él no es de Arandas, pero es un hijo adoptivo de Arandas y es reconocido por muchos alumnos que a lo mejor de nuestra edad, nuestra época no, pero hay grandes maestros, abogados, políticos, juristas, sacerdotes que fueron formados por él en su escuela.

En esta ocasión solamente dos personas entraron a solicitar la presea, posiblemente es la primicia, la fortuna de ser los dos primeros en recibir esta medalla. Lo que queríamos es que perdurara para que el siguiente año haya más y que se conozca a esta persona y esto nos abre un reto de decir y quá pasa con el maestro de 40 y 50.

Vendrán otras propuestas que a lo mejor no me toquen a mí, que le toquen a otro, pero que se proponga a ese maestro emérito que sea un pilar de la educación, un ejemplo para las nuevas generaciones.

