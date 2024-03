Proponen donación de terreno para Nariz Roja

La regidora arandense Luz Adriana Vivanco González, el pasado 20 de marzo -en sesión de cabildo- presentó una iniciativa que sorprendió a varias personas: propone que se regale a la institución Nariz Roja 5,700 metros cuadrados de uno de los terrenos de mayor valor del municipio. Sobre esta propuesta, NotiArandas dialogó con la regidora.

-Esta propuesta la hemos trabajado y la hemos estado estudiando durante varios meses; el tiempo que estuve en la presidencia interina tuve la oportunidad de que se acercara conmigo el director de Nariz Roja, Alejandro Barboza, y con él estuvimos conociendo todo el proyecto.

Hice esta propuesta porque creo que para Arandas y para la sociedad representaría mucho, es la oportunidad de acercar a nosotros los medios para que la gente que pasa por esa enfermedad pueda tener un espacio digno y diferente a lo que podemos ofrecer en el municipio; además creo que va a ser un impacto regional porque estamos hablando de un proyecto grande, de una institución grande que ha apoyado el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal…

No podemos cerrarle la puerta a instituciones como Nariz Roja con el respaldo que tiene, con la infraestructura que ya tiene con dos centros y éste sería el tercer centro y eligen Arandas. A mí me pareció un proyecto maravilloso, pero también un proyecto que le genera crecimiento al municipio y a toda la población una oportunidad distinta para enfrentar una enfermedad tan devastadora.

-Hay voces que consideran que esto abre la puerta para que terrenos que ya se habían dado en comodato, ahora se buscará que se den de forma directa como donación. ¿Cree que afecte al actual gobierno tomar estas decisiones?

-No, al contario, creo que es la oportunidad de que les demos certeza legal a las instituciones que sin afan de lucro trabajan por la sociedad y de verdad hacen un trabajo incansable. Son organizaciones que ya tienen construcciones y necesitan certeza legal para que puedan seguir trabajando.

Tanto yo como los regidores que votaron a favor y la presidenta interina en su momento claro que van a respaldar la decisión de responderle a la gente que le ha respondido a los arandenses.

-¿Cuántos terrenos más tiene el ayuntamiento, que por no atenderlos con los recursos municipales, se tendrán que donar? Arandas no tiene plazas, no tiene parques, pero sí tiene muchos terrenos que no sabemos dónde están.

-No creo que sea cuestión de cuántos terrenos se tienen que donar, sino ubicar los terrenos. Por ejemplo, nosotros dentro del proyecto del “Parque de mi casa” hemos logrado recuperar terrenos y hacer escrituras de terrenos que estaban asignados como áreas verdes pero que no tenían esa certeza legal, y se está trabajando para apoyarnos y dar certeza legal a esos terrenos. Como ayuntamiento debemos conocer el patrimonio que tenemos, saber que hay colonias que les faltan plazas, escuelas, áreas de recreación.

Esos terrenos no son para tenerlos abandonados, son para que cubran las necesidades de cada colonia o podamos tener apertura a instituciones sin fines de lucro, o a lo mejor donación deportiva para otras unidades. Arandas está creciendo y necesitamos un manejo de todas estas propiedades en beneficio de los arandenses.

A final de cuentas las donaciones son para el municipio, para el pueblo, y difícilmente te puedes hacer cargo como municipio de tener impecables todos esos terrenos; necesitamos de la gente.

El caso de Nariz Roja suma por ejemplo al parque Lomas de la Normal, que no lo hemos podido concluir pero sé que ahora va a ser una realidad y encima de tener un centro como éste vamos a lograr tener un parque en esa colonia, y dejará de ser un terreno abandonado y disfrutaremos de un área de esparcimiento donde la gente pueda cambiar su dinámica social, pueda salir y no tenga que moverse al centro de la ciudad para venir a una plaza o a una unidad deportiva. Arandas está creciendo y nosotros debemos crecer junto con el pueblo, debemos apoyar ese crecimiento.