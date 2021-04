Proponen comisión de Bienestar Animal

Rocío Gutiérrez es candidata a regidora por Fuerza por México, y de llegar al gobierno, tendría a su cargo una comisión nueva llamada Bienestar Animal.

-Agradezco al partido por tomar ideas jóvenes, participantes nuevos y ahora sí que no vienen de trayectoria política ni de proyectos que han sido de repente disminuidos o dañados. Realmente mi enfoque en el bienestar animal y mi intención en esto es una concientización, creo realmente y el motivo principal por el que yo enfoqué mi vida y mis estudios a este tema, fue una vez que yo me di cuenta que se abrió mi panorama hacia la realidad que estábamos viviendo ante las especies, cuando yo caí en cuenta de los errores que había cometido por cultura.

Cuando yo me di cuenta de esto, reinicié mi vida, mis ideologías, mi manera de ver tanto mi entorno como las especies que me rodean, esto me hizo darme cuenta que, si bien nos podemos equivocar, si bien podemos crecer con una ideología aprendida, llega un punto en tu vida en que realmente tienes que detenerte y ver realmente qué quieres para ti y para tu vida, y qué quieres aportar a la sociedad.

Esto me hizo enfocarme en la educación, creo fielmente que la educación hacia los niños, es el punto de arranque para un crecimiento como sociedad, para fomentar un desarrollo real, porque realmente ejemplificando un tema de rehabilitación es mucho más complicado que un tema de desarrollo integral.

De repente queremos enfocarnos en querer cambiar totalmente lo que la gente conoce sobre los animales es muy complicado porque tenemos ideologías muy marcadas y aprendizajes muy definidos, pero cuanto a una mente joven, a un niño le enseñas, que si bien es común lo que vives y es común lo que ve, no quiere decir que sea correcto que existen alternativas, que es importante conocer y tener información, sobre todo lo que nos rodea en este caso y en particular el bienestar animal.

Creo que tener información de este aspecto y personas interesadas en el ámbito ayuda a fomentar la educación, la información y tener espacios en los que se pueda atender a estos animalitos.

De repente se encontró la víbora en la casa o de repente alguien compró un animal exótico por posibilidades económicas, y llega un punto en el que ya no se pueden hacer cargo de ellos, y terminan en espacios no adecuados. Esta parte yo lo reitero, es información, es educación, es fomentar a jóvenes y niños a que entiendan que estas situaciones se van a presentar.

Es bastante complicado erradicarlo desde cero, llegar y decir hoy cambia. La verdad es que en lo personal es todo un progreso, se inicia de a poco, se inicia concientizando con el grupo interesado y a partir de ahí estas personas lo van compartiendo con sus allegados, compartiendo esto, cuando realmente es una pasión.

-¿Se han reunido con alguna asociación con gente que trata de proteger a los animalitos, y al final los maltratan más?

-Yo tengo que volví a Arandas poco más de un año, y desde que yo llegué quise compartir mis conocimientos dentro de lo que yo sé, y mis ideologías y me he encontrado con asociaciones meramente por redes sociales, no he tenido acercamiento con ninguna directamente, pero creo que me encontraría con esa situación que te comento, cuando uno se quiere acercar a un espacio a de repente querer introducir una nueva metodología o cosas nuevas.

De repente te puedes encontrar con un poquito de disputa, porque ellos ya llevan una trayectoria de agradecer y de admirar el trabajo que hacen todos los rescatistas, porque es un trabajo muy pesado. En lo personal yo no soy rescatista, soy educadora, mi intención es la educación en el bienestar animal. Me enfoqué en compartir mis conocimientos de manera individual, en dar mis clases de entrenamiento, ser contactada por personas que buscaran una solución a su problema en específico.

