Pretende titular de OPD de Agua Potable mayor acercamiento con los usuarios

En entrevista con Francisco Arámburo Sánchez, director del OPD de Agua Potable de Arandas, expresó su opinión sobre cómo recibió esta dependencia, que era una de las que más quejas tenía por parte de la ciudadanía. Por tal manera, indicó que ya se tiene mayor contacto con la gente, por lo que pretende cambiar la historia del OPD y mejorar el sistema en la mayor medida posible.

Expresó que: “Al llegar aquí al organismo, lo primero que me doy cuenta es que la gente tiene miedo de acercarse a preguntar o a solucionar una deuda. Mi consigna es no molestar al usuario, al contrario, quisiera que vinieran y conocer las problemáticas reales que hay en cada zona, o saber los problemas de cada usuario, saber cuál es su deuda y poder llegar a un acuerdo. Que podamos arreglar esa situación que está pasando con el agua, o si no está llegando el agua a su colonia, solucionar el problema lo más rápido posible, para que no les falte el vital líquido en sus domicilios”.

– Hay gente que no ha pagado el agua por 20 o 30 años. Le tocó un trabajo muy difícil para acabar con la morosidad, ¿qué pretende hacer para atraer a ese gente y negociar?

Hemos visto que el usuario a final de cuentas está asustado por su morosidad, que también a veces se debe por problemas internos de fugas en los baños, como con las válvulas de descarga, conocidas como sapitos, o las mismas fugas por parte del OPD que muchas veces llega el agua con aire y no se está cobrando como es debido.

Los moratorios que tenemos hoy en día, muchas veces podemos tener el error de nuestra parte, por lo tanto, podemos llegar a un acuerdo, un arreglo real, donde podamos ir al domicilio y revisar el asunto específico. También hay domicilios con 5 viviendas y una sola toma, eso hay que regularizarlo, para poder dotar de agua a todos de una mejor manera.

Obviamente, venimos arrastrando esos problemas desde hace muchos años, por lo que trataremos de darles alguna solución.

– Las oficinas en la calle Allende no tienen sala de espera, la gente tiene que formarse en la calle, razón por la cuál se están haciendo nuevas oficinas. ¿Qué pasará en las nuevas instalaciones?

Los principales problemas de la oficina en la calle Allende son que para el usuario es muy incómodo venir, dónde estacionarse o cómo hacer para venir a pagar por las largas filas. Es peligroso porque hay madres que vienen con sus hijos y esperan en la calle.

También es complicado para muchas personas subir tantas escaleras para poder atenderlos. Por eso, tomé la decisión y con el permiso de la alcaldesa Anabel Bañuelos, quien nos apoyó para cambiar las oficinas a donde eran los antiguos terrenos de la feria, para poder tener nuevas instalaciones. Ahí el usuario va a tener mayor comodidad de llegar y encontrar estacionamiento suficiente.

Vamos a poder, de cierta manera, darle al usuario una mayor comodidad, especialmente a las personas mayores o con discapacidad. También, en el nuevo lugar pueden transportarse por autobús, que llegan hasta la central.

Los invito a visitar las nuevas instalaciones, donde estaremos a partir del primero de enero 2022. Asimismo, que acudan a revisar o aclarar cualquier duda sobre el tema de sus deudas o quejas si es que no les llega el agua. Con mucho gusto, insisto que estoy para atenderlos personalmente y darles solución a sus temas.