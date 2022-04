Prepararon operativos de vigilancia para vacaciones en Protección Civil

Miguel Ángel López Plascencia, director de Protección Civil en Arandas, detalló para NotiArandas el operativo que han preparado para estas vacaciones de semana santa y de pascua.

-Nuestro operativo empieza con visitas a algunos centros recreativos como balnearios, así como la presa del Tule, el Chilarejo, parques dentro de la ciudad como los 30 Fresnos, donde la gente acude a hacer actividades de todo tipo, para verificar que haya condiciones de seguridad en estos espacios.

Estaremos haciendo recorridos carreteros a delegaciones y estaremos en algunos cruceros que son de afluencia no nada más para la gente local en Arandas sino que son de destino para otras personas que van a otros lugares del estado pero cruzan por nuestro territorio municipal, con la finalidad de minimizar los excesos de velocidad y atender situaciones mecánicas en las que podamos ayudar. No quisiéramos accidentes automovilísticos, y si los hubiera, tener una pronta respuesta.

-Estadísticamente la cabecera municipal en esos días queda prácticamente sola. ¿También hay problemas aquí?

-Mucha gente no se queda dentro de la cabecera, las únicas personas que se quedan realmente son las que tienen actividades religiosas que tambien estarán cubiertas por parte de nosotros, lo que tenga que ver con viacrucis y marchas tendremos presencia para poder dar atención.

Históricamente la delegación de Santiaguito de Velázquez y la carretera hacia la delegación de Martínez Valadez son las que históricamente han dado más trabajo en cuestión de problemas automovilísticos, pues en semana santa se usan mucho para salir a las rancherías. Obvio la combinación alcohol-volante en cualquiera de sus modalidades es preocupante, sobre todo con el aumento de vehículos todo terreno en ranchos.

¿Un mensaje para los visitantes y para los arandenses?

-Que disfrutemos en el lugar donde estemos, disfrutemos de manera responsable. Si es campando, con responsabilidad. Hablo de que si vamos a prender una fogata tratar de que no se extienda porque también es algo que nos ha dado trabajo en esos momentos, incendios de pastizal por fogatas o gente que está limpiando predios.

No exceder los límites de velocidad y lo más importante es no combinar el alcohol con el volante. Si te quedas en tu hogar, no dejar de lado el hecho de visualizar a tus menores de edad porque sabemos que las casas también tienen muchos riesgos.