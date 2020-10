Ponen el mal ejemplo en cuanto a cultura vial

El conductor de este vehículo bloqueó en su totalidad la banqueta justo en el apeadero de la presidencia municipal. Ahí dejó su vehículo estorbando a los peatones y mostrando una evidente falta de empatía y de cultura vial.

Dos agentes de tránsito llegaron al lugar, pero no se atrevían a llamar a la grúa, mostrando por su parte una falta de criterio y de empoderamiento para tomar decisiones acordes a las reglamentaciones vigentes. Pasó casi una hora y no regresaban los agentes, el auto obstruía el tráfico peatonal y no pasaba nada, hasta que un funcionario público llamó al Departamento de Tránsito y pidió expresamente que retiraran el vehículo.

Antes de eso, durante casi 15 minutos circularon patrullas con las torretas y el sonido encendidos, tratando de que apareciera el conductor. El tiempo fue en vano, había otro automóvil en el apeadero que sí se retiró, para que luego el lugar fuera ocupado por una patrulla.

Al final, casi después de dos horas llegó una grúa y levantó el vehículo, pero durante todo ese tiempo la atención de la ciudadanía empezó a crecer y en redes sociales había gente de otras ciudades y estados pidiendo que se aplicara la ley.

